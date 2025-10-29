Ένα ρεσιτάλ εξέδρας και «μια αγάπη που όλα τα νικά»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες το βράδυ στο «Telekom Center Athens» της Μακάμπι, αλλά αυτοί που «έκλεψαν» την παράσταση ήταν οι φίλοι του «τριφυλλιού» που παρέδωσαν μαθήματα εξέδρας, δημιούργησαν ένα μοναδικό σκηνικό και τα είπαν όλα με μόλις 3 ιταλικές λέξεις «Omnia vincit amor».

Το χθεσινό βράδυ στο «Telekom Center Athens» θα ήταν το ιδανικό για τον Παναθηναϊκό αν δεν υπήρχε ο τραυματισμός του Ρισόν Χολμς.

Οι «πράσινοι» έβγαλαν εξαιρετική αντίδραση μετά το κάκιστο παιχνίδι τους στην Μπολόνια, απέναντι στη Βίρτους και με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο πήραν την νίκη κόντρα στην επικίνδυνη Μακάμπι.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν μπορεί να έπαιξαν φοβερό μπάσκετ για περίπου 15 λεπτά στο δεύτερο μέρος, ο κόσμος της ομάδας όμως (που γέμισε και πάλι το κλειστό) και κυρίως η Θύρα 13 έπαιξε… μεγάλη μπάλα για δύο ώρες.

Οι οργανωμένοι του «τριφυλλιού» δημιούργησαν μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Ένα απίστευτο, μοναδικό και καταπράσινο σκηνικό που έκανε μέχρι και τη EuroLeague να παραμιλά και να τονίζει πως ακόμα και ανήμερα της Εθνικής μας επετείου η Θύρα 13 είναι… ανοιχτή για δουλειές.

On a Greek National Holiday, Gate 13 is open for business ?#EveryGameMatters pic.twitter.com/51fAdmrAMt — EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2025

Όμως η καλύτερη στιγμή της Θύρας 13 ήταν το πανό που έκανε την εμφάνισή του με το τζάμπολ της αναμέτρησης και μέσα σε μόλις 3 ιταλικές λέξεις έλεγε τα πάντα για την απίθανη και ανεπανάληπτη σχέση αυτής της ομάδας με αυτόν τον κόσμο.

«Omnia vincit amor» έλεγε το πανό που σημαίνει «Η αγάπη τα νικά όλα». Η αγάπη για τον Παναθηναϊκό. Η αγάπη για την ομάδα που έχει κάνει τους φίλους του Παναθηναϊκού να περπατάνε με το κεφάλι ψηλά στα πολύ δύσκολα χρόνια του οργανισμού. Που έχει κάνει τους φιλάθλους του «τριφυλλιού» να δηλώνουν περήφανοι που είναι Παναθηναϊκοί. Αυτός ο κόσμος, αυτή η αγάπη γίνεται ασπίδα και ξεπερνάει και τις πιο δύσκολες στιγμές.

Όπως έχει γίνει στο παρελθόν, όπως έγινε τώρα και όπως θα γίνεται κάθε φορά που η ομάδα θα έχει ανάγκη τον κόσμο της.