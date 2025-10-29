Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-2 ο Παναθηναϊκός – Τα highlights της νίκης κόντρα στη Μακάμπι
INTIME SPORTS
Onsports Team 29 Οκτωβρίου 2025, 00:59
EUROLEAGUE

Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-2 ο Παναθηναϊκός – Τα highlights της νίκης κόντρα στη Μακάμπι

Δείτε τα highlights του Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη βαθμολογία, όπως διαμορφώθηκε μετά τους αγώνες της Τρίτης (28/10).

Με την τετράδα Ναν, Όσμαν, Γιούρτσεβεν και Σορτς να είναι σε... άγρια κατάσταση ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μακάμπι με 99-85 και έδειξε ότι κάτι... ψήνεται.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν άφησε πίσω της το κακό βράδυ στη Μπολόνια και παίζοντας μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε την 5η της νίκης στις 7 πρώτες αγωνιστικές.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (28/10) και το τηλεοπτικό πρόγραμμα στη Euroleague

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

  • Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85
  • Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 79-65
  • Ζαλγκίρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 86-65
  • Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 74-72
  • Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 90-84
  • Μπασκόνια – Ντουμπάι 92-85
  • Παρί – Αναντολού Εφές 80-90
  • Βαλένθια – Φενερμπαχτσέ 92-79

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν Novasports4
  • 20:00 EuroCup: Μπεσίκτας – Μπουργκ Novasports Start
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Μονακό Novasports Prime
  • 21:45 EuroCup: Μανρέσα – Μπαχτσεσεχίρ Novasports5
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

  • 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν Νovasports Start
  • 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Νovasports2
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Παρί Νovasports4
  • 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια Νovasports5
  • 21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Ντουμπάι Νovasports6
  • 22:00 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Φενερμπαχτσέ Νovasports Prime
  • 00:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

  • 18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4
  • 20:00 EuroLeague: Μονακό – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα Novasports6
  • 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Αναντολού Εφές Novasports Start
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Η βαθμολογία

  1. Χαποέλ Τελ Αβίβ 5-1
  2. Ζαλγκίρις Κάουνας 5-2
  3. Ερυθρός Αστέρας 5-2
  4. Παναθηναϊκός 5-2
  5. Ολυμπιακός 4-2
  6. Παρί 4-3
  7. Βίρτους Μπολόνια 4-3
  8. Μπαρτσελόνα 4-3
  9. Βαλένθια 4-3
  10. Μονακό 3-3
  11. Παρτιζάν 3-3
  12. Φενερμπαχτσέ 3-4
  13. Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
  14. Ντουμπάι 3-4
  15. Αναντολού Εφές 3-4
  16. Μπάγερν Μονάχου 3-4
  17. Αρμάνι Μιλάνο 2-5
  18. Βιλερμπάν 2-5
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5
  20. Μπασκόνια 1-6


Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
AEK: «Καθάρισε» με άνεση και προχωράει στο Challenge Cup!
19 λεπτά πριν AEK: «Καθάρισε» με άνεση και προχωράει στο Challenge Cup!
EUROLEAGUE
Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-2 ο Παναθηναϊκός – Τα highlights της νίκης κόντρα στη Μακάμπι
2 ώρες πριν Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-2 ο Παναθηναϊκός – Τα highlights της νίκης κόντρα στη Μακάμπι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: «3 στα 3» ο ΟΦΗ, σεφτέ έκαναν Παναιτωλικός, Κηφισιά – Βαθμολογία και highlights
2 ώρες πριν Κύπελλο Ελλάδας: «3 στα 3» ο ΟΦΗ, σεφτέ έκαναν Παναιτωλικός, Κηφισιά – Βαθμολογία και highlights
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Χολμς - Τα ματς που θα χάσει σε Euroleague και GBL
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Χολμς - Τα ματς που θα χάσει σε Euroleague και GBL
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved