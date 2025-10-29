Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-2 ο Παναθηναϊκός – Τα highlights της νίκης κόντρα στη Μακάμπι

INTIME SPORTS

Δείτε τα highlights του Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη βαθμολογία, όπως διαμορφώθηκε μετά τους αγώνες της Τρίτης (28/10).

Με την τετράδα Ναν, Όσμαν, Γιούρτσεβεν και Σορτς να είναι σε... άγρια κατάσταση ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μακάμπι με 99-85 και έδειξε ότι κάτι... ψήνεται.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν άφησε πίσω της το κακό βράδυ στη Μπολόνια και παίζοντας μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε την 5η της νίκης στις 7 πρώτες αγωνιστικές.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (28/10) και το τηλεοπτικό πρόγραμμα στη Euroleague

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85

Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 79-65

Ζαλγκίρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 86-65

Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 74-72

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 90-84

Μπασκόνια – Ντουμπάι 92-85

Παρί – Αναντολού Εφές 80-90

Βαλένθια – Φενερμπαχτσέ 92-79

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν Novasports4

20:00 EuroCup: Μπεσίκτας – Μπουργκ Novasports Start

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Μονακό Novasports Prime

21:45 EuroCup: Μανρέσα – Μπαχτσεσεχίρ Novasports5

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν Νovasports Start

21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Νovasports2

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Παρί Νovasports4

21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια Νovasports5

21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Ντουμπάι Νovasports6

22:00 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Φενερμπαχτσέ Νovasports Prime

00:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4

20:00 EuroLeague: Μονακό – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα Novasports6

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Αναντολού Εφές Novasports Start

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

