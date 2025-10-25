Σορτς: «Δεν είναι δικαιολογία οι απουσίες»

Onsports Team

Οι δηλώσεις του Αμερικανού γκαρντ που ήταν ένας απ’ τους διασωθέντες στο «ναυάγιο» της Μπολόνια για τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η ήττα από την Βίρτους «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό. Κυρίως στο γόητρό του. Ο Τι Τζέι Σορτς στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση, στάθηκε στο γεγονός πως μπορούν να ειπωθούν πολλά αναφορικά με τα πράγματα που δεν έκανε το «τριφύλλι».

Οι δηλώσεις του Σορτς:

Για το τι δεν έκανε ο Παναθηναϊκός AKTOR: «Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα που δεν κάναμε. Δεν μαρκάραμε, δεν πήραμε ριμπάουντ, δεν σκοράραμε. Γενικά, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι από την αρχή του ματς και το εκμεταλλεύτηκαν. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό εκτός έδρας».

Για την άμυνα της Βίρτους Μπολόνια: «Μπήκαν επιθετικά. Επέβαλαν τον ρυθμό του σωματικά και δεν απαντήσαμε ποτέ. Όταν παίζεις εκτός έδρας στην Euroleague δεν μπορείς να ξεκινάς έτσι. Είναι καλή ομάδα, παίζουν καλά και το έδειξαν».

Για το πόσο δύσκολο είναι να βρει τον εαυτό του άμεσα: «Θα συνεχίσω να δουλεύω. Να βρω τον ρόλο μου στην ομάδα. Θα πάρει περισσότερες προπονήσεις και αγώνες. Όσο περισσότερο παίζω, τόσο πιο άνετα νιώθω. Θα συνεχίσω να δουλεύω».

Για τις απουσίες του «τριφυλλιού» και τα προβλήματα τραυματισμών: «Παίζει ρόλο όταν λείπουν βασικοί παίκτες, αλλά δεν είναι δικαιολογία. Όσοι ήρθαν έπρεπε να βγουν μπροστά και να παίξουν και δε το κάναμε. Έτσι, ήρθε αυτό το αποτέλεσμα».