Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σερέλης: «Το πρόβλημα ήταν αμυντικό, η Βίρτους έπαιξε καλύτερα σε όλο το ματς»
Οnsports Τeam 24 Οκτωβρίου 2025, 23:41
EUROLEAGUE

Σερέλης: «Το πρόβλημα ήταν αμυντικό, η Βίρτους έπαιξε καλύτερα σε όλο το ματς»

Ο Χρήστος Σερέλης μίλησε για την κακή βραδιά του Παναθηναϊκού AKTOR στην Μπολόνια και την εύκολη ήττα των «πράσινων».

Σε κανένα σημείο του αγώνα στην Μπολόνια, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να απειλήσει τη Βίρτους. Αυτό εξήγησε ο Χρήστος Σερέλης μετά το ματς, με τον συνεργάτη του Εργκίν Αταμάν (αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές) να στέκεται στην άμυνα όπου η ομάδα του δεν κόντραρε τους Ιταλούς.

Οι δηλώσεις του Σερέλη:

«Ήταν ένα εύκολο ματς να αναλύσεις. Η Βίρτους έπαιξε καλύτερα σε όλο το ματς. Έπαιξε πιο σκληρά. Δεν παίξαμε καλή άμυνα. Τους αφήσαμε να σκοράρουν εύκολα. Αμυνθήκαμε άσχημα στο πικ-εν-ρολ και στο τρανζίσιον. Δεν ματσάραμε την ενέργειά τους. Το πρόβλημα απόψε ήταν αμυντικό».

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Βόλεϊ Γυναικών: Θρίαμβος του Παναθηναϊκού στην έδρα του Πανιώνιου
30 λεπτά πριν Βόλεϊ Γυναικών: Θρίαμβος του Παναθηναϊκού στην έδρα του Πανιώνιου
EUROLEAGUE
Σορτς: «Δεν είναι δικαιολογία οι απουσίες»
44 λεπτά πριν Σορτς: «Δεν είναι δικαιολογία οι απουσίες»
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Ισόβαθμες στο 4-2 οι ελληνικές ομάδες, μόνη πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ
1 ώρα πριν Euroleague Βαθμολογία: Ισόβαθμες στο 4-2 οι ελληνικές ομάδες, μόνη πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ
EUROLEAGUE
Σερέλης: «Το πρόβλημα ήταν αμυντικό, η Βίρτους έπαιξε καλύτερα σε όλο το ματς»
2 ώρες πριν Σερέλης: «Το πρόβλημα ήταν αμυντικό, η Βίρτους έπαιξε καλύτερα σε όλο το ματς»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved