Σερέλης: «Το πρόβλημα ήταν αμυντικό, η Βίρτους έπαιξε καλύτερα σε όλο το ματς»

Οnsports Τeam

Ο Χρήστος Σερέλης μίλησε για την κακή βραδιά του Παναθηναϊκού AKTOR στην Μπολόνια και την εύκολη ήττα των «πράσινων».

Σε κανένα σημείο του αγώνα στην Μπολόνια, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να απειλήσει τη Βίρτους. Αυτό εξήγησε ο Χρήστος Σερέλης μετά το ματς, με τον συνεργάτη του Εργκίν Αταμάν (αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές) να στέκεται στην άμυνα όπου η ομάδα του δεν κόντραρε τους Ιταλούς.

Οι δηλώσεις του Σερέλη:

«Ήταν ένα εύκολο ματς να αναλύσεις. Η Βίρτους έπαιξε καλύτερα σε όλο το ματς. Έπαιξε πιο σκληρά. Δεν παίξαμε καλή άμυνα. Τους αφήσαμε να σκοράρουν εύκολα. Αμυνθήκαμε άσχημα στο πικ-εν-ρολ και στο τρανζίσιον. Δεν ματσάραμε την ενέργειά τους. Το πρόβλημα απόψε ήταν αμυντικό».