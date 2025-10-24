Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο ζέσταμα Ρογκαβόπουλος και Χουάντσο

Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς ακολουθούν το ζέσταμα της ομάδας και βρίσκονται στη δωδεκάδα, με τον Εργκίν Αταμάν να αποφασίζει κατά τη διάρκεια του αγώνα για τη χρησιμοποίησή τους.

Αποστολή, Μπολόνια: Γιάννης Κουβόπουλος

Νίκος Ρογκαβόπουλος και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ παρά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζουν έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να παίξουν κανονικά στην αποψινή αναμέτρηση, μιας και ο Παναθηναϊκόες αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.

Για τον λόγο αυτό και οι δύο κάνουν κανονικά ζέσταμα, έχοντας προηγουμένως δοκιμάσε με ατομικό πρόγραμμα την κατάσταση του δεξιού τους ποδιού και πλέον είναι στη δωδεκάδα, αλλά είναι στην ευχέρεια του Εργκίν Αταμάν το αν θα τους χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Κουζέλογλου, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.