Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Δύσκολα Χουάντσο και Ρογκαβόπουλος
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 24 Οκτωβρίου 2025, 19:35
EUROLEAGUE

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Δύσκολα Χουάντσο και Ρογκαβόπουλος

Ένα ακόμα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, μιας και ο Εργκίν Αταμάν όπως όλα δείχνουν δε θα έχει στη διάθεσή του τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. 

Μπολόνια, αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό, μιας και ο Εργκίν Αταμάν λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ με την Βίρτους Μπολόνια έχει να διαχειριστεί δύο ακόμα. Αυτά των Νίκο Ρογκαβόπουλου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. 

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ιταλία χωρίς να έχει στην αποστολή τους Ρισόν Χολμς και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη αλλά αυτά δεν είναι τα μόνα προβλήματα που θα έχει απόψε να αντιμετωπίσει ο Εργκίν Αταμάν. 

Τα προβλήματα τραυματισμών που είχαν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν έχουν ξεπεραστεί στον βαθμό που θα ήθελαν στον Παναθηναϊκό (διάστρεμμα στο δεξί πόδι και οι δύο) με αποτέλεσμα η συμμετοχή των δύο παικτών στην αποψινή αναμέτρηση να καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολη. 

Έτσι ο Παναθηναϊκός καλείται να προσπαθήσει να πάρει το διπλό κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, μιας και ουσιαστικά θα έχει στο "4" μόνο τον Ντίνο Μήτογλου και στο "5" τον Ομέρ Γιούρτσεβεν με τον Γιάννη Κουζέλογλου να δίνει ανάσες στις δύο θέσεις. 

 



Ροή ειδήσεων

NBA
«Σεισμός» στο NBA: Γιατί το σκάνδαλο στοιχηματισμού μπορεί να είναι «η κορυφή του παγόβουνου»
41 λεπτά πριν «Σεισμός» στο NBA: Γιατί το σκάνδαλο στοιχηματισμού μπορεί να είναι «η κορυφή του παγόβουνου»
EUROLEAGUE
Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο ζέσταμα Ρογκαβόπουλος και Χουάντσο
55 λεπτά πριν Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο ζέσταμα Ρογκαβόπουλος και Χουάντσο
EUROLEAGUE
LIVE Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη εκτός έδρας δοκιμασία των «πράσινων»
1 ώρα πριν LIVE Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη εκτός έδρας δοκιμασία των «πράσινων»
CONFERENCE LEAGUE
Conference League: Νίκη της Ριέκα κόντρα στη Σπάρτα Πράγας
1 ώρα πριν Conference League: Νίκη της Ριέκα κόντρα στη Σπάρτα Πράγας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved