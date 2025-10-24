Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Δύσκολα Χουάντσο και Ρογκαβόπουλος

Ένα ακόμα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, μιας και ο Εργκίν Αταμάν όπως όλα δείχνουν δε θα έχει στη διάθεσή του τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Μπολόνια, αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό, μιας και ο Εργκίν Αταμάν λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ με την Βίρτους Μπολόνια έχει να διαχειριστεί δύο ακόμα. Αυτά των Νίκο Ρογκαβόπουλου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ιταλία χωρίς να έχει στην αποστολή τους Ρισόν Χολμς και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη αλλά αυτά δεν είναι τα μόνα προβλήματα που θα έχει απόψε να αντιμετωπίσει ο Εργκίν Αταμάν.

Τα προβλήματα τραυματισμών που είχαν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν έχουν ξεπεραστεί στον βαθμό που θα ήθελαν στον Παναθηναϊκό (διάστρεμμα στο δεξί πόδι και οι δύο) με αποτέλεσμα η συμμετοχή των δύο παικτών στην αποψινή αναμέτρηση να καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολη.

Έτσι ο Παναθηναϊκός καλείται να προσπαθήσει να πάρει το διπλό κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, μιας και ουσιαστικά θα έχει στο "4" μόνο τον Ντίνο Μήτογλου και στο "5" τον Ομέρ Γιούρτσεβεν με τον Γιάννη Κουζέλογλου να δίνει ανάσες στις δύο θέσεις.