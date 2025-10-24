Βίρτους Μπολόνια: Η αλλαγή σελίδας και η ομάδα του Έντουαρντς

Μετά από ένα καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών η ιταλική ομάδα προσπαθεί να βρει και πάλι αγωνιστική ταυτότητα με τον Κάρσεν Έντουαρντς να αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της.

Μία ακόμα δύσκολη αποστολή έκτος έδρας έχει να διαχειριστεί απόψε ο Παναθηναϊκός καθώς η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής αντιμετωπίζει την Βίρτους στη Μπολόνια.

Μια Βίρτους η οποία μπορεί την περσινή σεζόν να απογοήτευσε πλήρως στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, αλλά η κατάκτηση του πρωταθλήματος περιόρισε τις ήδη σαρωτικές αλλαγές που έγιναν στο ρόστερ της ομάδας.

Το πρωτάθλημα κράτησε στη θέση του τον, παλιό μας γνώριμο, Ντούσκο Ιβάνοβιτς, αλλά η απόφαση για την απόκτηση νέας αγωνιστικής ταυτότητας ήταν ειλημμένη.

Οι αλλαγές στο ρόστερ προκάλεσαν αίσθηση καθώς τρεις από τους “πυλώνες” της ομάδας αποτέλεσαν παρελθόν. Τόκο Σενγκέλια, Ουίλ Κλάιμπερν και Ιζαϊά Κορντινιέ άφησαν την γραφική πόλη της Μπολόνια δημιουργώντας ένα τεράστιο ερωτηματικό και στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι του leadership με αποτέλεσμα οι Ιταλοί να πρέπει να βρουν τον τρόπο να αναπληρώσουν αυτό το κενό.

Και στα χαρτιά το έκαναν με τον καλύτερο τρόπο. Έπεισαν τον Κάρσεν Έντουαρντς να αφήσει τη Γερμανία και το Μόναχο για την Μπολόνια με τον “εκτελεστή” της EuroLeague να αποφασίζει να πάρει από το χέρι τους Ιταλούς και να τους “οδηγήσει” σε καλύτερα μονοπάτια.

Και μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει αρκετά καλά. Στις πέντε πρώτες αγωνιστικές όπου η Μπολόνια μετράει 3 νίκες και 2 ήττες ο Έντουαρντς έχει 20 πόντους μέσο όρο (91,3% στις βολές, 51,5% στα δίποντα και 37,5% στα τρίποντα), ενώ παίρνει 2,6 ριμπάουντ, μοιράζει κάτι λιγότερο από 2 ασίστ και έχει 1 κλέψιμο και 2,4 λάθη ανά αναμέτρηση σε 24:12 λεπτά συμμετοχής.

Στα highlights της μεταγραφικής περιόδου, φυσικά και η απόκτηση του Λούκα Βιλντόζα ο οποίος αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία και το βράδυ θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του προπονητή του, για τον αγώνα κόντρα στην παλιά ομάδα του, παρά τα πρόσφατα μπλεξίματα με τον νόμο και τη σύλληψη του ιδίου και της συζύγου του, Μιλίτσα Τάσιτς.

Η Βίρτους σε επίπεδο Euroleague δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση μιας και προέρχεται από δύο συνεχόμενος νίκες, στη διπλή εβδομάδα που μας πέρασε, κόντρα σε Μονακό και Βιλερμπάν. Στη συνέχεια όμως ήρθε η σοκαριστική εντός έδρας ήττα από την Κρεμόνα με 69-86, με την ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς να χάνει στο ξεκίνημα του αγώνα με το αδιανόητο 1-35.

Σημαντικό στοιχείο: Παραμένει αήττητη στο “PalaDozza”, που θα διεξαχθεί η αποψινή αναμέτρηση και όχι στη φυσική της έδρας, έχοντας επικρατήσει και της Μονακό και της Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα γήπεδο το οποίο θυμίζει κάτι από… κλουβί και απόψε θα είναι κατάμεστο.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Βίρτους Μπολόνια

Το ρόστερ και τα στατιστικά της Βίρτους Μπολόνια