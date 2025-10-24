Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βίρτους - Παναθηναϊκός και Μπάγερν - Ολυμπιακός
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025.
Οι αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την 6η αγωνιστική της EuroLeague, ξεχωρίζουν από το σημερινό (24/10) πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.
Φυσικά, όλα τα βλέμματα στρέφονται στις αναμετρήσεις Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός και Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός.
Νωρίτερα, βέβαια, υπάρχει ο τελικός του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα.
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
12:00 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τελικός Κρίκων Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Λευτέρης Πετρούνιας
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
18:45 ΕΡΤ Sports 2 Γερμανία – Γαλλία UEFA Women’s Nations League
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου Volley League Ανδρών
19:30 Novasports 2HD Σάλκε – Ντάρμσταντ Bundesliga 2
20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:00 Novasports 4HD Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη
21:30 Novasports Start Παρτίζαν – Παρί Euroleague
21:30 Novasports 6HD Ουέσκα – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League
21:45 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Πίζα Serie A
22:00 Novasports Premier League Λιντς – Γουέστ Χαμ Premier League
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Σεβίλλη La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Αλβέρκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal