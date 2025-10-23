Υπουργός Εσωτερικών Σερβίας: «Ταμίας της εγκληματικής οργάνωσης ο Νίκολιτς»

Onsports Team

Ο Ίβιτσα Ντάτσιτς με δηλώσεις του παραδέχτηκε τη σύλληψη του διαιτητή, Ούρος Νίκολιτς και ανέλυσε το ρόλο του στη «συμμορία του Βράτσαρ».

Καταιγίδα εξελίξεων στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και όχι μόνο. Ο Ούρος Νίκολιτς, διαιτητής Euroleague, συνελήφθη ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και τα ευρήματα στο σπίτι του Σέρβου ήταν πολλά.

Για το θέμα έκανε δηλώσεις ο υπουργός Εσωτερικών της Βαλκανικής χώρας, Ίβιτσα Ντάτσιτς. Επιβεβαίωσε τη σύλληψη του Νίκολιτς στην αστυνομική επιχείρηση το βράδυ της Τετάρτης (22/10) και ουσιαστικά τον χαρακτήρισε ταμία της διαβόητης «συμμορίας του Βράτσαρ».

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με την Ιντερπόλ και την ισπανική αστυνομία, οδηγώντας στη σύλληψη δέκα μελών της συμμορίας.

Στις δηλώσεις του στο «RTS», είπε χαρακτηριστικά ο Σέρβος υπουργός:

«Στο διαμέρισμα του διαιτητή καλαθοσφαίρισης, Ούρος Νίκολιτς, βρέθηκαν περισσότερα από 250 χιλιάδες ευρώ, ράβδοι χρυσού, ακριβά ρολόγια χειρός κ.α. Υπάρχουν υποψίες ότι αυτός είχε την οικονομική υποστήριξη της δράσης αυτής της εγκληματικής οργάνωσης».

Η συμμορία του Βράτσαρ – κεντρικός δήμος της περιοχής του Βελιγραδίου – δρούσε σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη. Τα μέλη της είναι κατηγορούμενα για ανθρωποκτονίες, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της αστυνομίας ευθύνονται για τουλάχιστον δύο ανθρωποκτονίες, όπως επίσης και για μία απόπειρα δολοφονίας.