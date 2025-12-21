Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: Τα γκολ του ντέρμπι
EUROKINISSI
Onsports Team 21 Δεκεμβρίου 2025, 21:29
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: Τα γκολ του ντέρμπι

«Ασπρόμαυρο» βάφτηκε το ντέρμπι της Τούμπας, καθώς ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Παναθηναϊκού για την 15η αγωνιστική.

Με εξαιρετική εμφάνιση και «όπλο» τη δυναμική μεσοεπιθετική του γραμμή, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League, σε ένα αποτέλεσμα που ήρθε πιο άνετα απ’ ό,τι θα περίμενε ακόμη και ο ίδιος ο Ράζβαν Λουτσέσκου. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και δημιουργώντας διαρκώς κινδύνους στην αντίπαλη άμυνα.

Το σκορ άνοιξε στο 39ο λεπτό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση, ενώ στο 53΄ ο Ανέστης Μύθου διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Η επικράτηση του ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, αν δεν ήταν ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, ο οποίος με καθοριστικές επεμβάσεις κράτησε τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός | Το 1-0 με τον Κωνσταντέλια!

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός | Το 2-0 με τον Μύθου!



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόπα Άφρικα: Γκολάρα Ελ Κααμπί και πρεμιέρα με το… δεξί για Μαρόκο!
1 ώρα πριν Κόπα Άφρικα: Γκολάρα Ελ Κααμπί και πρεμιέρα με το… δεξί για Μαρόκο!
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ - ΟΦΗ: Έξαλλος ο Μπούσης με τη διαιτησία - Τα μηνύματά του (photos)
1 ώρα πριν ΑΕΚ - ΟΦΗ: Έξαλλος ο Μπούσης με τη διαιτησία - Τα μηνύματά του (photos)
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Είναι περίοδος αποφάσεων, φτάσαμε στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων μας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
1 ώρα πριν ΑΕΚ: «Είναι περίοδος αποφάσεων, φτάσαμε στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων μας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Ζημιά με Παβλένκα - Τόσο θα μείνει εκτός δράσης
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Ζημιά με Παβλένκα - Τόσο θα μείνει εκτός δράσης
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved