ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: Τα γκολ του ντέρμπι

EUROKINISSI

Onsports Team

Με εξαιρετική εμφάνιση και «όπλο» τη δυναμική μεσοεπιθετική του γραμμή, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League, σε ένα αποτέλεσμα που ήρθε πιο άνετα απ’ ό,τι θα περίμενε ακόμη και ο ίδιος ο Ράζβαν Λουτσέσκου. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και δημιουργώντας διαρκώς κινδύνους στην αντίπαλη άμυνα.

Το σκορ άνοιξε στο 39ο λεπτό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση, ενώ στο 53΄ ο Ανέστης Μύθου διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Η επικράτηση του ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, αν δεν ήταν ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, ο οποίος με καθοριστικές επεμβάσεις κράτησε τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι.

