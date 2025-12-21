Ομάδες

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Σαφές προβάδισμα με Μύθου
EUROKINISSI
Onsports Team 21 Δεκεμβρίου 2025, 21:19
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Σαφές προβάδισμα με Μύθου

Σημαντικό προβάδισμα για τη νίκη πήρε ο ΠΑΟΚ στο 53' με τον Ανέστη Μύθου.

Ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τρίποντου στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έφτασε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε ανοίξει το σκορ στο 39' με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και στο 53' έβαλε τις... βάσεις για τη νίκη.

Συγκεκριμένα, ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά και ο Μύθου με καρφωτή κεφαλιά από την «καρδιά» της «πράσινης» άμυνας διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του!

Δείτε το γκολ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός | Το 2-0 με τον Μύθου!



