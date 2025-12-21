Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα στο Κάουνας

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δε θα ταξιδέψει στο Κάουνας λόγω των ενοχλήσεων που έχει στο γόνατο.

Με ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα θα ταξιδέψει στο Κάουνας αύριο το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός καθώς ο Κώστας Σλούκας έχει μείνει εκτός των αγωνιστικών πλάνων του Εργκίν Αταμάν.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού που δεν αγωνίστηκε και στην τελευταί αναμέτρηση της ομάδας υποφέρει ακόμα από ενοχλήσεις στο γόναταο, από το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία και έτσι προτιμήθηκε να μείνει εκτός και να μην ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στη Λιθουανία.

Ο Σλούκας θα παραμείνει στη βάση του Παναθηναϊκού για να ξεκινήσει θεραπείες και να είναι απόλυτα έτοιμος για τον μεγάλο αγώνα της 2ας Ιανουαρίου με τον Ολυμπιακό στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.