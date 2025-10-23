"Τελείωσε" τον Νίκολιτς η ΕuroLeague

Onsports Team

Με συνοπτικές διαδικασίες και με μια λιτή ανακοίνωση η EuroLeague έθεσε τον γνωστό διαιτητή σε προσωρινή αναστολή από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις.

Αυτή τη φορά τα αντανακλαστικά της EuroLeague ήταν άμεσα με τους ιθύνοντες της διοργανώτριας Αρχής να βάζουν στο... ψυγείο τον Ούρος Νίκολιτς μέχρι τη στιγμή ποιυ θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα υπάρξουν επίσημες αποφάσεις.

Η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball:

Μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από τις σερβικές αρχές, η Euroleague Basketball επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς τίθεται σε προσωρινή αναστολή από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball, έως ότου ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική έρευνα της Euroleague Basketball.