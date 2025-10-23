Παναθηναϊκός AKTOR, Γιούρτσεβεν: «Έχουμε επίθεση που… τρομάζει»

Αποστολή στην Μπολόνια

Ο Τούρκος σέντερ των «πράσινων» μίλησε κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Μπολόνια και υποστήριξε πως το παιχνίδι με την Βίρτους είναι πρόκληση, αλλά το «τριφύλλι» έχει καλύτερα «όπλα» στο παρκέ και πρέπει να τα εκμεταλλευτεί.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής άσος μίλησε για:

Τον αγώνα με την Βίρτους: «Θα είναι πρόκληση, όπως κάθε ματς στη Euroleague. Όμως θεωρώ ότι έχουμε καλύτερα "όπλα" στο παρκέ και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Να κάνουμε σωστά τη δουλειά αμυντικά κι επιθετικά και να πάρουμε τη νίκη. Έχουμε επίθεση που… τρομάζει και θα δούμε πώς θα πάει, αλλά είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας σωστά. Να τρέξουμε πολύ, να προσέξουμε την ενέργειά μας».

Την απουσία του Χολμς: «Θα είναι δύσκολο δίχως τον Χολμς, αλλά θα έχουμε τον Ντίνο να βγει μπροστά… Θα δούμε ποιος θα πάει και στο “4”, αλλά είναι σημαντική μονάδα ο Χολμς».

Την ψυχολογία τη δική και της ομάδας μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Εφές: «Προφανώς κι έχουμε αυτοπεποίθηση μετά τη νίκη επί της Έφες, έπαιξα στο πρώτο ημίχρονο εγώ, είναι καλό να πετυχαίνεις 15 πόντους στο πρώτο μέρος. Πρέπει να επενδύσω σε αυτό, να παίξω περισσότερο, να σκοράρω περισσότερο και να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα».