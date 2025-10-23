Euroleague: Χαμός με τον Νίκολιτς - Συνελήφθη ο Σέρβος διαιτητής - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ σπίτι του

Οnsports Τeam

Χαμός έχει προκληθεί στην Σερβία στην είδηση της σύλληψης του Ούρος Νίκολιτς από την Αστυνομία για εμπλοκή του σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα Μέσα της γειτονικής χώρας, ο 40χρονος διαιτητής της Euroleague συνελήφθη από την Αστυνομία και στο σπίτι του βρέθηκαν 250.000 ευρώ, τη στιγμή που οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την προέλευση αυτών των χρημάτων.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από την Σερβία, ο Ούρος Νίκολιτς συνελήφθη, μαζί με άλλα εννέα άτομα, για την εμπλοκή τους σε εγκληματική οργάνωση, η οποία είναι ύποπτη για σοβαρά εγκλήματα και άμεσα θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθούν.

Κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του Σέρβου διαιτητή, εντοπίστηκαν 250.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως και αυτοκίνητο υψηλού κυβισμού. Μάλιστα, ο Ούρος Νίκολιτς αποχώρησε με χειροπέδες από την οικία του.

Σύμφωνα με τα όσα γράφει το «blic», ο Ούρος Νίκολιτς είναι ύποπτος για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση, η οποία ονομάζεται «Vračarci» και είναι ύποπτη για σοβαρά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων και ένας φόνος, με το θύμα να καταλήγει στα τραύματά του, που προκλήθηκαν από τον ξυλοδαρμό του.