Τέλος ο Τσάντσαρ από την Αρμάνι

Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Βλάτκο Τσάντσαρ.

Παρελθόν από την ομάδα της Αρμάνι Μιλάνο αποτελεί ο Βλάτκο Τσάντσαρ έπειτα από την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ιταλικός σύλλογος.

Στο διάστημα που φόρεσε την φανέλα της Αρμάνι, ο Τσάντσαρ αγωνίστηκε μόλις σε δύο αγώνες της Euroleague, όπου δεν μπόρεσε να προσφέρει βοήθεια στο σύνολο του Ετόρε Μεσίνα.

Στο παρελθόν, ο 28χρονος φόργουορντ έχει αγωνιστεί σε 143 ματς του NBA με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς, έχοντας κατά μέσο όρο 3.4 πόντους και 1.8 ριμπάουντ ανά 11 λεπτά συμμετοχής.