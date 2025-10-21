Βίρτους Μπολόνια: Ανακοίνωσε Sold out με τον Παναθηναϊκό
Κατάμεστο θα είναι το γήπεδο της Βίρτους, την Παρασκευή το βράδυ στην αναμέτρηση με τους «πράσινους» για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.
Σε μια απόλυτα εχθρική ατμόσφαιρα θα παραταχθεί την Παρασκευή το βράδυ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, για την 6η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε sold out σητ Segafredo Arena (9.980 θεατές).
Ακόμα πιο δύσκολη αναμένεται η αποστολή του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ιταλική ομάδα, μιας και η Βίρτους θα έχει στο πλευρό της τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου της ο οποίος δεν θα αφήσει ούτε ένα κάθισμα κενό και θα δημιουργήσει μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.
Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς επικράτησε 90-83 της Βιλερμπάν στη Γαλλία την πέμπτη αγωνιστική και το τριφύλλι πήρε τη νίκη στην Τουρκία κόντρα στην Αναντολού Εφές. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μετράει τέσσερις νίκες στους πέντε πρώτους αγώνες ενώ η ιταλική ομάδα έχει ρεκόρ τρεις νίκες και δύο ήττες.
SOLD OUT ❤️? ?????? ?????. ??? ?????. pic.twitter.com/lj89gmGMux— Virtus Bologna (@VirtusBo) October 21, 2025