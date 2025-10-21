Βίρτους Μπολόνια: Ανακοίνωσε Sold out με τον Παναθηναϊκό

Κατάμεστο θα είναι το γήπεδο της Βίρτους, την Παρασκευή το βράδυ στην αναμέτρηση με τους «πράσινους» για την 6 η αγωνιστική της EuroLeague.

Σε μια απόλυτα εχθρική ατμόσφαιρα θα παραταχθεί την Παρασκευή το βράδυ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, για την 6η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε sold out σητ Segafredo Arena (9.980 θεατές).

Ακόμα πιο δύσκολη αναμένεται η αποστολή του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ιταλική ομάδα, μιας και η Βίρτους θα έχει στο πλευρό της τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου της ο οποίος δεν θα αφήσει ούτε ένα κάθισμα κενό και θα δημιουργήσει μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς επικράτησε 90-83 της Βιλερμπάν στη Γαλλία την πέμπτη αγωνιστική και το τριφύλλι πήρε τη νίκη στην Τουρκία κόντρα στην Αναντολού Εφές. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μετράει τέσσερις νίκες στους πέντε πρώτους αγώνες ενώ η ιταλική ομάδα έχει ρεκόρ τρεις νίκες και δύο ήττες.