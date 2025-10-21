Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βίρτους Μπολόνια: Ανακοίνωσε Sold out με τον Παναθηναϊκό
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 21 Οκτωβρίου 2025, 12:11
EUROLEAGUE / Βίρτους Μπολόνια / Παναθηναϊκός

Βίρτους Μπολόνια: Ανακοίνωσε Sold out με τον Παναθηναϊκό

Κατάμεστο θα είναι το γήπεδο της Βίρτους, την Παρασκευή το βράδυ στην αναμέτρηση με τους «πράσινους» για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Σε μια απόλυτα εχθρική ατμόσφαιρα θα παραταχθεί την Παρασκευή το βράδυ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, για την 6η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε sold out σητ Segafredo Arena (9.980 θεατές).  

Ακόμα πιο δύσκολη αναμένεται η αποστολή του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ιταλική ομάδα, μιας και η Βίρτους θα έχει στο πλευρό της τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου της ο οποίος δεν θα αφήσει ούτε ένα κάθισμα κενό και θα δημιουργήσει μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. 

 Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς επικράτησε 90-83 της Βιλερμπάν στη Γαλλία την πέμπτη αγωνιστική και το τριφύλλι πήρε τη νίκη στην Τουρκία κόντρα στην Αναντολού Εφές. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μετράει τέσσερις νίκες στους πέντε πρώτους αγώνες ενώ η ιταλική ομάδα έχει ρεκόρ τρεις νίκες και δύο ήττες.



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Πελίστρι για Φέγενορντ, το «παλεύει» ο Ρενάτο Σάντσες
12 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Πελίστρι για Φέγενορντ, το «παλεύει» ο Ρενάτο Σάντσες
EUROLEAGUE
Κάτας: «Χαρούμενος που επιστρέφουμε, ζούσαμε ένα κοινωνικό πείραμα»
15 λεπτά πριν Κάτας: «Χαρούμενος που επιστρέφουμε, ζούσαμε ένα κοινωνικό πείραμα»
CHAMPIONS LEAGUE
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Κανονικά στην αποστολή των «μπαλουγκράνα» ο Τόρες
20 λεπτά πριν Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Κανονικά στην αποστολή των «μπαλουγκράνα» ο Τόρες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων πίσω από τη δολοφονία του 16χρονου Σενεγαλέζου τερματοφύλακα
39 λεπτά πριν Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων πίσω από τη δολοφονία του 16χρονου Σενεγαλέζου τερματοφύλακα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved