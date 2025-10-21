Ομάδες

Κουλμπόκα: «Είναι η ευκαιρία μας να αντιδράσουμε»
Οnsports Τeam 21 Οκτωβρίου 2025, 14:03
ΜΠΑΣΚΕΤ

Κουλμπόκα: «Είναι η ευκαιρία μας να αντιδράσουμε»

Ο Άρης αντιμετωπίζει την Μανρέσα και ο Λιθουανός παίκτης τόνισε ότι αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να αντιδράσει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του. 

Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Άρη Betsson κόντρα στη Μανρέσα για το Eurocup στάθηκε στην αντίδραση που περιμένει να δει από την ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λιθουανός φόργουορντ:

«Σίγουρα δεν είναι μία κατάσταση που θέλουμε με τόσες ήττες στη σειρά, αλλά είναι η ευκαιρία να αντιδράσουμε και να κερδίσουμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας. Όσον αφορά την Μανρέσα, ξέρω το μπάσκετ στην Ισπανία, έπαιζα εκεί.

Είναι μία τυπική ισπανική ομάδα, έχουν καλό σύστημα και καλό προπονητή. Δεν πρέπει όμως να κοιτάξουμε αυτούς αλλά να είμαστε συγκεντρωμένοι στο δικό μας παιχνίδι.
 
Αυτή τη στιγμή νιώθω καλά, είμαι χαρούμενος που παίζω δίχως περιορισμούς αλλά δεν είμαι χαρούμενος για την ήττα το περασμένο Σάββατο».


