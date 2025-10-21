Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ευχαριστούμε την Euroleague και τους συλλόγους που έδειξαν κατανόηση»
Μετά την Μακάμπι και η Χάποελ εξέδωσε ανακοίνωση για την απόφαση της διοργανώτριας Αρχής αναφορικά με τα εντός έδρας παιχνίδια των Ισραηλινών ομάδων.
Η Χάποελ Τελ Αβίβ με ανακοίνωσή της εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιστροφή των εντός έδρας παιχνιδιών της ομάδας στο Ισραήλ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ομάδα μπάσκετ Χάποελ "IBI" Τελ Αβίβ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή των αγώνων της Euroleague στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις οδηγίες της Euroleague.
Από τη μεριά του ο Οφέρ Γιανάι, ένας από τους ιδιοκτήτες του συλλόγου τόνισε :
"Χαιρετίζουμε τη σημαντική απόφαση να επιτραπεί η επιστροφή των αγώνων της Euroleague στο Ισραήλ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση της Euroleague, στις συμμετέχουσες ομάδες και σε όλους όσους συμμετείχαν στη λήψη της απόφασης. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο για την επιστροφή στην κανονικότητα - και ιδιαίτερα συναρπαστικό να γνωρίζουμε ότι οι οπαδοί μας θα μπορούν για άλλη μια φορά να ζήσουν από κοντά τους αγώνες της Euroleague, στον τόπο όπου αξίζουν να διεξαχθούν"».