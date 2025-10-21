Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ευχαριστούμε την Euroleague και τους συλλόγους που έδειξαν κατανόηση»

Οnsports Τeam

Μετά την Μακάμπι και η Χάποελ εξέδωσε ανακοίνωση για την απόφαση της διοργανώτριας Αρχής αναφορικά με τα εντός έδρας παιχνίδια των Ισραηλινών ομάδων.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ με ανακοίνωσή της εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιστροφή των εντός έδρας παιχνιδιών της ομάδας στο Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ομάδα μπάσκετ Χάποελ "IBI" Τελ Αβίβ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή των αγώνων της Euroleague στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις οδηγίες της Euroleague.