Κάτας: «Χαρούμενος που επιστρέφουμε, ζούσαμε ένα κοινωνικό πείραμα»

Η Μακάμπι εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για την απόφαση της EuroLeague και λίγο αργότερα και ο Όντεντ Κάτας δήλωσε χαρούμενος:

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Μετά από δύο χρόνια, είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είμαι κυρίως ενθουσιασμένος για τους φιλάθλους μας. Φυσικά και μας λείπουν, αλλά τουλάχιστον για αυτούς αυτή η εμπειρία θα είναι ξανά εδώ. Νομίζω ότι είναι χαρά για το ισραηλινό μπάσκετ γενικά. Αυτό που έχουμε περάσει τα τελευταία δύο χρόνια είναι σαν ένα κοινωνικό πείραμα. Δεν νομίζω ότι καμία αθλητική ομάδα έχει περάσει κάτι παρόμοιο. Απομένει ακόμα ένας μήνας, μέχρι τότε πρέπει να επικεντρωθούμε στο μπάσκετ και στις νίκες. Νομίζω ότι οι νέοι παίκτες ήταν πολύ χαρούμενοι και ειδικά όσοι είχαν περάσει τα δύο χρόνια δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Ρώτησα τέσσερις φορές αν ήταν οριστικό για να το πιστέψω. Νομίζω ότι το κοινό μας και οι Πέμπτες στο ‘Γιάντ Ελιάου’ είναι ο καλύτερος τρόπος για να φέρουμε παίκτες στο Ισραήλ και να τους πείσουμε να έρθουν να παίξουν για τη Μακάμπι. Είναι κάτι που τους λείπει πολύ και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όποιος δεν το έχει βιώσει θα ενθουσιαστεί πολύ γρήγορα», τόνισε ο Ισραηλινός προπονητής.

Για το αυριανό ματς με τη Ρεάλ: «Η τελευταία ήττα από τον Ολυμπιακό, όπως ήρθε, ήταν πραγματικά πολύ οδυνηρή, αλλά είναι η δουλειά μας και πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν θα είναι εύκολο εναντίον της Ρεάλ, δεν είμαστε φαβορί, αλλά φυσικά θέλουμε πολύ να κερδίσουμε. Νομίζω ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε ότι μένουμε μακριά από το στόχο μας, αλλά δεν θέλουμε καθόλου να χάσουμε».