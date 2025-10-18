Ομάδες

Παναθηναϊκός: Ο Ρογκαβόπουλος επισκέφθηκε τον τραυματία Παπαγιάννη
INSTAGRAM
Οnsports team 18 Οκτωβρίου 2025, 15:59
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Ρογκαβόπουλος επισκέφθηκε τον τραυματία Παπαγιάννη

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επισκέφθηκε τον Γιώργο Παπαγιάννη, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε ο δεύτερος στον αγώνα Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR.

Το χειρότερο σενάριο, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε για τον Γιώργο Παπαγιάννη, καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός για οκτώ μήνες.

Λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα σέντερ, ο Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο πλευρό του, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του.

Την επίσκεψη του νεαρού φόργουορντ γνωστοποίησε η σύντροφος του Παπαγιάννης, η οποία συνόδευσε τη φωτογραφία της με το εξής κείμενο: «Θα γυρίσουμε πιο δυνατοί...Τον φάγατε πια...Επόμενη φορά να σκέφτεστε τις «ευχές» που δίνετε στους αθλητές!! Η υγεία είναι πάνω από κάθε άθλημα και κάθε ομάδα».

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


