Παναθηναϊκός: Λάτσιο και Φιορεντίνα ενδιαφέρονται για Καλάμπρια – Όσα αναφέρουν στην Ιταλία
INTIME SPORTS
Onsports team 20 Δεκεμβρίου 2025, 09:48
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Λάτσιο και Φιορεντίνα ενδιαφέρονται για Καλάμπρια – Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

Η Λάτσιο κι η Φιορεντίνα έχουν βάλει στο στόχαστρο τους τον Ντάβιντε Καλάμπρια του του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία.

Το «Tuttomercatoweb» αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Ιταλού μπακ στη Serie A.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα, τόσο η Λάτσιο, όσο κι η Φιορεντίνα ενδιαφέρονται για τον άλλοτε αρχηγό της Μίλαν.

«Ο Ντάβιντε Καλάμπρια μπορεί να επιστρέψει στη Serie A: ο πρώην αρχηγός της Μίλαν, που τώρα παίζει στην Παναθηναϊκό, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Φιορεντίνα και της Λάτσιο για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου», αναφέρει χαρακτηριστικά.



