Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι: Ρήξη χιαστού ο Παπαγιάννης, εκτός για οκτώ μήνες
EUROKINISSI
Οnsports team 18 Οκτωβρίου 2025, 12:20
EUROLEAGUE

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι: Ρήξη χιαστού ο Παπαγιάννης, εκτός για οκτώ μήνες

Το χειρότερο σενάριο, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε για τον Γιώργο Παπαγιάννη, καθώς, όπως γνωστοποίησε η Αναντολού Εφές, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός για οκτώ μήνες.

Ένα άτσαλο πέσιμο στο παρκέ προκάλεσε μεγάλη ζημιά στον Έλληνα σέντερ.

Ο Παπαγιάννης αποχώρησε με φορείο, κλαίγοντας από τον πόνο και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Οι αρχικοί φόβοι για σοβαρό τραυματισμό, δυστυχώς, βγήκαν αληθινοί, με το χειρότερο σενάριο να επιβεβαιώνεται. Ο σέντερ της τουρκικής ομάδας υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 8 μήνες.

Επίσης, η Εφές ενημέρωσε ότι ο Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος έβγαλε τον ώμο του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Δείτε το βίντεο με τον σοβαρό τραυματισμό του Παπαγιάννη



