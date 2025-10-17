Ομάδες

Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκαριστικός τραυματισμός Παπαγιάννη, αποχώρησε με λυγμούς
Onsports Team 17 Οκτωβρίου 2025, 21:24
EUROLEAGUE

Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκαριστικός τραυματισμός Παπαγιάννη, αποχώρησε με λυγμούς

Φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη ο οποίος αποχώρησε με φορείο και κλαίγοντας από τον πόνο – Έβγαλε τον ώμο του ο Οσμάνι.

Ένα άτσαλο πέσιμο στο παρκέ, δυστυχώς δημιουργεί πρόβλημα στον Γιώργο Παπαγιάννη. Ο Έλληνας σέντερ της Αναντολού Εφές, υπάρχουν φόβοι πως υπέστη σοβαρή ζημιά καθώς φάνηκε να χτυπά στο γόνατό του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR, λόγω της πτώσης του.

Το πλέον ανησυχητικό είναι πως χρειάστηκε φορείο για να αποχωρήσει και μάλιστα ενώ έκλαιγε από τον πόνο. Ο σέντερ της τουρκικής ομάδας θα διακομιστεί σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Νωρίτερα, μετά από περίπου 3 λεπτά στο ματς, ο Ερτζάν Οσμάνι έβγαλε τον ώμο του. Σε μια διεκδίκηση με τον Τζέντι Όσμαν. Έφυγε απ’ ευθείας για τα αποδυτήρια καθώς φαινόταν να πονά πολύ.

 



