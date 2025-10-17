Ομάδες

EuroLeague: Κρίνεται το μέλλον Μακάμπι και Χάπελ
Onsports Team Onsports Team 17 Οκτωβρίου 2025, 20:03
EUROLEAGUE

EuroLeague: Κρίνεται το μέλλον Μακάμπι και Χάπελ

Οι ομάδες του Ισραήλ ζήτησαν από τη EuroLeague να τους επιτραπεί να πραγματοποιούν τα εντός έδρας παιχνίδια τους και πάλι στη χώρα τους και τις φυσικές τους έδρες. -Στο επόμενο Δ.Σ. θα παρθεί η οριστική απόφαση. 

Οι καταιγιστικές εξελίξεις που έφεραν το τέλος της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης έκαναν τις διοικήσεις της Μακάμπι και της Χάποελ να μη χάσουν χρόνο και να ζητήσουν επισήμως από τη EuroLeague να τους επιτραπεί η επιστροφή τους στις φυσικές τους έδρες. 

Οι δύο ομάδες του Τελ Αβίβ επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω στη χώρα τους και να σταματήσουν να δίνουν τα εντός έδρας ματς τους σε Βουλγαρία και Σερβία, με το αίτημα να συζητιέται άμεσα.

Αυτό θα συμβεί στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague, όπου οι ομάδες-μέτοχοι θα ψηφίσουν για την επιστροφή των Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.



Το μεγάλο φινάλε του Να με λες μαμά: Η Μαρία Κίτσου τιμωρείται, αλλά κερδίζει την κόρη της