Συνελήφθη ο Λούκα Βιλντόζα μαζί με την σύζυγο του

Οnsports Τeam

Μπλεξίματα με τον νόμο για τον παίκτη της Βίρτους Μπολόνια και τη σύζυγό του, Μιλίτσα Τάσιτς.

Μπλεξίματα με τον νόμο αντιμετωπίζει ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και νυν της Βίρτους Μπολόνια, Λούκα Βιλντόζα.

Ο Αργεντίνος παίκτης συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του, Μιλίτσα Τάσιτς σύμφωνα με ρεπορτάζ της il Resto del Carlino, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στην Μπολόνια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο Αργεντινός φέρεται να μπλόκαρε ένα όχημα έκτακτης ανάγκης με το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια άρπαξε έναν διασώστη από τον λαιμό.

Οι αστυνόμοι επενέβησαν άμεσα, συλλαμβάνοντας τόσο τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του.

Ο Βιλντόσα, άναψε τα φώτα του αυτοκινήτου του και φώναξε στο πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Η κατάσταση ξέφυγε λίγα λεπτά αργότερα, όταν ο παίκτης συνάντησε ξανά το ίδιο όχημα. Φέρεται να φρέναρε μπροστά του και να εμπόδισε την πορεία του, ενώ όταν οι διασώστες σταμάτησαν για να ζητήσουν εξηγήσεις, ο Βιλντόσα τους επιτέθηκε φραστικά και ακινητοποίησε έναν από αυτούς από τον λαιμό. Μάλιστα το περιστατικό δε σταμάτησε εκεί με τη σύζυγο του Βιλντόζα να επιτίθεται στον διασώστη και να τον τραβάει από τα μαλλιά.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από περιπολικό που βρισκόταν στην περιόχη με αποτέλεσμα να συλληφθεί το ζευγάρι και να του απαγγελθούν κατηγορίες.