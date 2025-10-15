Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Διαθέσιμη η νέα εμφάνιση στο ματς με τη Βιλερμπάν
Onsports Team 15 Οκτωβρίου 2025, 16:16
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Διαθέσιμη η νέα εμφάνιση στο ματς με τη Βιλερμπάν

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» έχουν για πρώτη φορά την ευκαιρία να αποκτήσουν την εντυπωσιακή νέα φανέλα της ομάδας τους.

Από τη στιγμή που παρουσιάστηκε η νέα εμφάνιση του Παναθηναϊκού AKTOR, η προσμονή ήταν μεγάλη. Η ώρα έφτασε. Στο Telekom Center Athens και στα PAOSHOP spots της έδρας των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης, θα είναι διαθέσιμη η νέα φανέλα των «πράσινων». Με τις χρυσές λεπτομέρειες που εντυπωσιάζουν.

Όσοι βρεθούν στο γήπεδο για το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague με αντίπαλο τη Βιλερμπάν, θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν τις νέες εμφανίσεις.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Ευχήθηκαν με τούρτα έκπληξη σε Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς

Ευχήθηκαν με τούρτα έκπληξη σε Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς

Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Το εντυπωσιακό elite Member Club στο Telekom Center Athens
2 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Το εντυπωσιακό elite Member Club στο Telekom Center Athens
SUPER LEAGUE
Super League: Επιστροφή με ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Άρης - Παναθηναϊκός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
21 λεπτά πριν Super League: Επιστροφή με ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Άρης - Παναθηναϊκός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
EUROLEAGUE
Ευχήθηκαν με τούρτα έκπληξη σε Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς
1 ώρα πριν Ευχήθηκαν με τούρτα έκπληξη σε Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Διαθέσιμη η νέα εμφάνιση στο ματς με τη Βιλερμπάν
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Διαθέσιμη η νέα εμφάνιση στο ματς με τη Βιλερμπάν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved