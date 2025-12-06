Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: Με... οδηγό τον Ελ Κααμπί στο +5 από τον δεύτερο

Onsports Team

Εντυπωσιακοί οι «ερυθρόλευκοι» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ελ Κααμπί, επικράτησαν εύκολα των Κρητικών που δεν απείλησαν σε κανένα σημείο του ματς – Δύο γκολ ο Μαροκινός, παρθενικό για τον Στρεφέτσα.

Σαρωτική εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στον ΟΦΗ, που είχε ρόλο κομπάρσου στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Η ομάδα του Πειραιά έφτασε σε άνετη νίκη με 3-0, χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του.

Ο Ελ Κααμπί αποθεώθηκε και ήταν αυτός που ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς. Πέτυχε δύο πανέμορφα γκολ (το πρώτο με εκπληκτικό ψαλιδάκι) και «κλείδωσε» προβάδισμα νίκης. Ο Στρεφέτσα βρήκε το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό για να διαμορφώσει το 3-0.

Έτσι, οι Πειραιώτες διατηρούν την κορυφή με άνεση. Μάλιστα έφτασαν τους 34 βαθμούς και είναι πλέον στο +5 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ που έχει μπροστά του το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο ΟΦΗ παρέμεινε τρίτος απ’ το τέλος με 9 βαθμούς.

Το φιλμ του αγώνα

1’ Aτομική ενέργεια του Μουζακίτη, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε, αλλά ο Λίλο έδιωξε σε κόρνερ.

11’ Μακρινό σουτ του Μουζακίτη, δεν απειλήθηκε η εστία του ΟΦΗ.

13’ Ο Στρεφέτσα πέρασε στον Ελ Κααμπί, ο Μαροκινός βρήκε τον Ταρέμι, ο οποίος «έσκαψε» πάνω από τον Λίλο αλλά ο Κρίζμανιτς τελευταία στιγμή έδιωξε σε κόρνερ.

19’ Φανταστική επέμβαση του Λίλο σε πλασέ του Ζέλσον Μαρτίνς.

23’ Ο Ταρέμι σούταρε στα σώματα, στην επαναφορά ο Στρεφέτσα έχασε σημαντική ευκαιρία σουτάροντας άστοχα.

31’ Ξανά ο Λίλο αντέδρασε σωστά, σε διαγώνιο σουτ του Έσε, με τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ να διώχνει με το πόδι.

33’ Γκολ 1-0: Η υπεροχή του Ολυμπιακού καρποφορεί με το υπέροχο γκολ του Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός με «ψαλιδάκι» στέλνει την μπάλα στα δίχτυα γνωρίζοντας την αποθέωση!

40’ Γκολ 2-0: Ξανά ο Ελ Κααμπί «χτυπά». Ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο στράικερ του Ολυμπιακού με κεφαλιά βρήκε ξανά δίχτυα!

50’ Ο Λίλο απέκρουσε εντυπωσιακά το δυνατό σουτ του Στρεφέτσα.

63’ Γκολ 3-0: Πρώτο γκολ του Στρεφέτσα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Λίλο έκανε λάθος πάσα, ο εξτρέμ των «ερυθρόλευκων» έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε στα δίχτυα!

77’ Ο Μουζακίτης εκτός περιοχής έκανε το σουτ, η μπάλα έφυγε άουτ.

78’ Ντρίπλα και σουτ του Στρεφέτσα απ’ το ημικύκλιο της περιοχής, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου.

81’ Ο Γιαζίτσι πλάσαρε ωραία, όμως η μπάλα βρήκε στο δοκάρι του Λίλο και απομακρύνθηκε.

85’ O Στρεφέτσα σούταρε δυνατά από το ύψος της περιοχής, αλλά δεν βρήκε στόχο.

90+3' Άστοχο τελείωμα με τη μία από τον Γιάρεμτσουκ.

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Νους, Θεοδοσουλάκης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπιανκόν (67’ Καλογερόπουλος), Ροντινέι, Έσε (75’ Γκαρθία), Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Μάρτινς (66’ Γιαζίτζι), Ταρέμι (75’ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί (67’ Γιάρεμτσουκ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονζάλες, Λιούις (85’ Καινουργιάκης), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (76’ Βούκοτιτς), Μπαϊνοβιτς (46’ Χατζηθεοδωρίδης), Ανδρούτσος, Φούντας, Νους (46’ Σενγκέλια), Θεοδοσουλάκης (71’ Ράκονιατς).