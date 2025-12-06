Σιώπης: «Να αρχίσουμε νέο σερί νικών στη Λάρισα»

Onsports Team

Ο διεθνής μέσος του Παναθηναϊκού μίλησε για την ανάγκη των «πράσινων» να επικρατήσουν στο εκτός έδρας ματς με την ΑΕΛ.

Στην βαθμολογική κατάσταση που είναι ο Παναθηναϊκός, τον ενδιαφέρει να νικά και όχι ο τρόπος που θα έρθει το αποτέλεσμα. Αυτό υποστήριξε ο Μανώλης Σιώπης στην Cosmote TV.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

-Έχετε μπροστά σας ένα δύσκολο παιχνίδι στη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ, μια ομάδα που παραδοσιακά έχει καλή έδρα και δεν βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Πως αντιμετωπίζετε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση;

«Συμφωνώ πως είναι δύσκολο παιχνίδι, ξέρουμε ότι δεν έρχεται από καλά αποτελέσματα η Λάρισα. Γνωρίζουμε επίσης πως εντός έδρας είναι δυνατή, θέλουν και αυτοί να ξεκινήσουν να παίρνουν παιχνίδια. Εμείς θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο του προπονητή και ξεκάθαρα θέλουμε να πάμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για να ξεκινήσουμε ξανά ένα σερί νικών μετά την ήττα από την ΑΕΚ».

-Γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται να βρίσκετε κάπως τα πατήματα σας. Μπορεί να έρθουν παιχνίδια σαν της περασμένης Κυριακής που κρίθηκε κυρίως από ατομικά λάθη, συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Ποια είναι η στόχευση και τι θέλετε να κάνετε τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων;

«Η στόχευση είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως με ποιον τρόπο. Αν για παράδειγμα κάνουμε καλή εμφάνιση ή όχι, γιατί η ομάδα παίρνει ψυχολογία και χτίζει μέταλλο. Απλά, με βάση τα πολλά λάθη που έχουν γίνει από την αρχή της σεζόν στα αποτελέσματα που έχουμε φέρει, υπάρχει μια έξτρα πίεση γιατί δεν μπορούμε να χαρίζουμε άλλα παιχνίδια, να χάνουμε ματς. Ο στόχος κυρίως είναι αυτός».

-Σε μια τέτοια περίπτωση ένας ποδοσφαιριστής καλό είναι να μην κοιτάει τη βαθμολογία, να βλέπει μόνο το επόμενο παιχνίδι;

«Προσωπικά κοιτάω μόνο να κερδίζει η ομάδα, δεν κοιτάω κάτι άλλο».