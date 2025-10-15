Ομάδες

Ευχήθηκαν με τούρτα έκπληξη σε Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς
Onsports Team 15 Οκτωβρίου 2025, 17:05
EUROLEAGUE

Διπλά γενέθλια στον Παναθηναϊκό AKTOR με τους Αμερικανούς να έχουν γεννηθεί ίδια ημέρα και να δέχονται τις ευχές των ανθρώπων της ομάδας.

Η 15η Οκτωβρίου είναι ξεχωριστή μέρα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού AKTOR. Δύο μέλη της έχουν τα γενέθλιά τους. Ο λόγος για τον Ρισόν Χολμς και τον Τι Τζέι Σορτς. Οι Αμερικανοί μπασκετμπολίστες κλείνουν τα 32 και τα 28 χρόνια αντίστοιχα.

Ανήμερα του αγώνα με την Βιλερμπάν, στο φαγητό της ομάδας υπήρξε τούρτα έκπληξη και για τους δύο παίκτες. Οι οποίοι άκουσαν τις ευχές των συμπαικτών τους και τους τραγούδησαν το «Happy birthday».

Δείτε το video:



