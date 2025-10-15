Μπαρτζώκας: «Οι παίκτες ήταν κουρασμένοι από το προηγούμενο ματς» - Τι είπε για Φουρνιέ, Ουόκαπ

Οnsports Τeam

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ήττα του Ολυμπιακού ενάντια στην Αναντολού Εφές στάθηκε στην κούραση των παικτών του αλλά και στην κρίσιμη, χαμένη επίθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην NOVΑ:

«Κάναμε πολλά λάθη. Βασικοί μας παίκτες, όπως ο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ που έπαιξαν πολλά λεπτά στο προηγούμενο ματς, στο δεύτερο ημίχρονο έδειξαν κουρασμένοι. Δεν πήραν καλές αποφάσεις. Μία κατοχή, στο σουτ του Ντόρσεϊ ήταν κρίσιμη, την χάσαμε και χάσαμε το ματς».

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ανέφερε αρχικά: «Πρώτα από όλα να δώσω συγχαρητήρια στην Εφές. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι κάναμε λάθος σήμερα. Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Το ματς με τον Παναθηναϊκό ήταν πριν από δύο μέρες και οι απουσίες έκαναν τα πράγματα δύσκολα για εμάς. Ίσως για αυτό και το δεύτερο ημίχρονο ήταν φτωχό για εμάς σε όλες τις πλευρές του αγώνα.

Ο Σάσα και ο Τάιλερ είχαν 0 πόντους σε αυτό το σημείο του αγώνα. Ήταν οι δύο παίκτες που έπαιξαν 35 και 37 λεπτά στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Φυσικά στο τέλος το παιχνίδι πήγε στην μία απόφαση, στην μία κατοχή, αλλά εκεί δεν ήμασταν αρκετά έξυπνοι ή ικανοί για να βρούμε μια καλύτερη επιλογή. Τώρα έχουμε αγώνα την Πέμπτη και πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό».

Για την απόδοση του Άλεκ Πίτερς: “Έχει αποδείξει την ποιότητα που έχει σαν παίκτης, καθώς και το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να δώσει στο γήπεδο. Οι τραυματισμοί που μας έχουν πλήξει σε σειρά παιχνιδιών θα ήταν αφύσικο να μην μας αφήσουν απώλειες. Μπορεί να με στεναχωρεί προσωπικά και όλους μας το ότι χάσαμε, αλλά πρέπει να δούμε κάποια αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία πρέπει να επεξεργαστούμε. Πώς είναι δυνατόν με κλειστό rotation ιδίως στην περιφερειακή μας γραμμή να πάμε σε τόσα ποιοτικά παιχνίδια.

Θα μπορούσαμε να πάρουμε το ματς στην μία κατοχή, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Βλέπετε την EuroLeague, τι αποτελέσματα γίνονται. Διάβασα τώρα μόλις ότι η Φενέρμπαχτσε έχασε 25 πόντους από την Dubai BC, ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε την Ζάλγκιρις που ήταν πρώτη και η Μπαρτσελόνα νίκησε με 20 πόντους.

Οι συγκυρίες, το πρόγραμμα, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Υπάρχει μεγάλη αστάθεια στην απόδοση των ομάδων και για αυτό πολλά παιχνίδια είναι σαν τζόγος. Θα κριθούν στην μία κατοχή ή στην μια σωστή απόφαση στο τέλος. Είπα ότι για εμάς είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο απώλειες μέχρι να επιστρέψουν οι παίκτες μας που είναι έξω και σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε”.

Για τους τραυματισμούς: “Δεν είναι πιθανό σενάριο να έχουμε κάποιον την Πέμπτη. Πιστεύω ότι και ο Φουρνιέ και ο Γουόκαπ θα παίξουν την Κυριακή με τον Πανιώνιο. Στην ουσία με το ίδιο ρόστερ θα πάμε και την Πέμπτη, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικό αύριο. Δεν θέλω ποτέ να λέω 100%. Ο ΜακΚίσικ έχει κάνει ατομική προπόνηση αλλά δεν έχει κάνει ομαδική ούτε μία. Ξέρετε δυστυχώς τώρα δεν υπάρχουν και ομαδικές προπονήσεις. Δεν μπορούμε να δούμε σε τι επίπεδο είναι κάποιος μέσα στο γήπεδο”.

Την αστοχία του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος, σε αντίθεση με το πρώτο: “Ήταν πολύ ανοιχτά σουτ, εκτός από 1-2 τραβηγμένα που πήραμε. Ήταν πολύ ανοιχτά σουτ τα οποία χάσαμε. Προφανώς παίζει και ο αντίπαλος και κάτι κάνει. Αυτό όμως που σκέφτομαι εγώ είναι ότι υπάρχει άδειασμα. Ξέρετε πώς είναι τα ματς με τον Παναθηναϊκό. Σωρευτικά, ενώ αρχικά ξεκινάς με έναν ενθουσιασμό με τη νίκη, όσο πέφτει η ενέργεια, χαλάνε οι αποφάσεις και τα σουτ είναι κοντά γιατί δεν έχεις ‘πόδια’. Έτσι νομίζω”.