Συνεχίζει ακάθεκτος ο Ολυμπιακός! 18-6 βολές στο ημίχρονο με την Εφές

Οnsports Τeam

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο -10 από την Εφές (31-41) στο πρώτο ημίχρονο, αλλά με 13 σερί κερδισμένες βολές έκανε την ανατροπή.

Οι κερδισμένες βολές εξελίσσεται ως το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού μέχρι τώρα στη σεζόν σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Μετά τις 22-11 βολές στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει να εκμεταλλεύεται κάθε επαφή και να πηγαίνει στην... γραμμή της φιλανθρωπίας.

Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Εφές στο ΣΕΦ για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, κέρδισε 18 βολές, έναντι μόλις 6 των Τούρκων. Μάλιστα, στο 14' βρέθηκε να χάνει με 31-41, αλλά στη συνέχεια κατάφερε να κερδίζει το ένα φάουλ μετά το άλλο, με αποτέλεσμα να εκτελέσει 13 βολές στα τελευταία 6:36 του ημιχρόνου, έναντι καμίας της αντιπάλου του.

Κάπως έτσι έκανε την ανατροπή κι έκλεισε το πρώτο μέρος προηγούμενος με 51-48. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος κέρδισε 5 φάουλ και εκτέλεσε 9 βολές!

Παράλληλα, τρεις από τις βασικές μονάδες της Εφές, οι Μπαμπ, Οσμάνι και Κορντινιέ έχουν χρεωθεί με τρία φάουλ, κάτι που σαφώς διευκολύνει το έργο του Ολυμπιακού.