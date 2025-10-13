Οnsports Τeam

Διαγωνισμός: To Onsports σας στέλνει στο «Telekom Center Athens»

Δύο τυχεροί θα παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν (Τετάρτη 15/10) για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κοντράρεται με την Βιλερμπάν για την 4ηαγωνιστική της Euroleague στην «Telecom Center Athens» και το Onsports σου δίνει τη δυνατότητα σε δύο τυχερούς να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.