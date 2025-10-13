Μπαρτζώκας: «Για τους τραυματίες θα αποφασίσουμε την τελευταία στιγμή»

Οnsports Τeam

Ο Έλληνας τεχνικός μιλώντας για την αναμέτρηση με την Εφές στάθηκε στα προβλήματα τραυματισμών της ομάδας του.

Ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει σελίδα και έχει στρέψει το ενδιαφέρον του και την προσοχή του στην αυριανή εντός έδρας αναμέτρηση με την Εφές. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλει να δει από τους παίκτες του να ξεχνούν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ο ίδιος περιμένει να μάθει τι θα συμβεί με τους τραυματίες, δείχνοντας να μη ξέρει ακόμα τι μέλει γενέσθαι. «Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνου ούτε για προπόνηση, θα δούμε, είναι πραγματικά απόφαση της στιγμής”, ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι αλήθεια αυτό, είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε, να ανοίξουμε ίσως περισσότερο το ροτέισον αύριο ή να μην παίζουν συνεχόμενα λεπτά πολλοί παίκτες αντί να έχουν off, να βγαίνουν στον πάγκο και να ξαναμπαίνουν.

Η ενέργεια είναι προαπαιτούμενο σε σειρά παιχνιδιών. Ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπως όλοι ξέρετε είναι πολύ ιδιαίτερο πάντα, όσον αφορά κυρίως την ψυχολογική πίεση που δημιουργεί στους παίκτες.

Γι’ αυτό και χθες στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τελείως λάθος πνευματική προσέγγιση, στο δεύτερο που κάναμε δύο-τρία βασικά πράγματα ήμασταν τελείως διαφορετικοί

Η Εφές είναι μία ομάδα που δεν σου επιτρέπει κανένα είδους χαλάρωσης. Για να την νικήσομε πρέπει να ματώσουμε. Είναι μία ομάδα με δημιουργικούς και πολύ καλούς παίκτες, όπως είναι ο Λάρκιν.

Έχει επανέλθει ο Μπόμουα και ο Ντόζιερ την τελευταία εβδομάδα. Κι επίσης, είναι μία πολύ καλή ομάδα after timeouts. Ο κόουτς έχει πολύ καλές ιδέες στην επίθεση».