Ο Λάτισεβς στο Ολυμπιακός - Εφές

Οnsports Τeam

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν την αυριανή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και βάζει μπροστά για την αυριανή αναμέτρηση με την Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η EuroLeague μάλιστα ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Αυτοί θα είναι οι Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία), Γιακούμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) και Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία), που ορίστηκαν να διευθύνουν το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» απέναντι στην τουρκική ομάδα.

Υπενθυμίζουμε πως η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (14/10) στις 21:15.