Το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια με τα μάτια της EuroLeague

Η διοργανώτρια Αρχή "ανέβασε" βίντεο στα social media με τα τελευταία τρία λεπτά της αναμέτρησης στη "Fernando Buesa Arena" με την... υπογραφή του Κέντρικ Ναν.

Αρχικά έμοιαζε με "πράσινο" περίπατο στην πανέμορφη χώρα των Βάσκων, αλλά στη συνέχεια μετατράπηκε σε ένα άκρως ψυχοβγαλτικό θρίλερ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το διπλό κόντρα στην Μπασκόνια, επικρατώντας με 86-84, με τον Κέντρικ Ναν να γλιτώνει τους συμπαίκτες του και τον κόσμο της ομάδας από απανωτά... εγκεφαλικά.

Τα τρία τελευταία λεπτά της αναμέτρησης ήταν "κόλαση" και η EuroLeague αποφάσισε να αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το φινάλε του αγώνα, με τον Κέντρικ Ναν να "λέει" την τελευταία λέξη.