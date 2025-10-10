EuroLeague Βαθμολογία: Ανέβηκε στο 2-1 ο Παναθηναϊκός AKTOR – Τα αποτελέσματα
Νίκες για Παρτιζάν, Μονακό, Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί, πέρα απ’ αυτή που πήρε ο Παναθηναϊκός – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Το… κυρίως πιάτο της 3ης αγωνιστικής στην EuroLeague, βρήκε τον Παναθηναϊκό AKTOR να νικά στην έδρα της Μπασκόνια 86-84. Παίρνοντας την πρώτη του εκτός έδρας νίκη και ανεβαίνοντας στο 2-1.
Ίδιο ρεκόρ έχει και η Μονακό, η οποία επικράτησε στο Μιλάνο της Αρμάνι. Ήταν το πρώτο εντός για τους Ιταλούς και εκτός για τους Μονεγάσκους, οι οποίοι έφυγαν με το «διπλό» με σκορ 82-79.
Στο Βελιγράδι η Παρτίζαν πήρε δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην έδρα της, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 93-87. Νίκη πήρε και η Παρί, επικρατώντας 90-79 στην έδρα της κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια.
Άνετη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της, με 85-72 επί της Βιλερμπάν. Την Παρασκευή (10/10) ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ, ενώ υπάρχουν και τα ματς Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας, Μπαρτσελόνα-Βαλένθια και Μπάγερν Μονάχου-Ζαλγκίρις Κάουνας.
EUROLEAGUE - 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου
Χαποέλ Τελ Αβίβ–Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου
Μπασκόνια–Παναθηναϊκός AKTOR 84-86
Αρμάνι Μιλάνο–Μονακό 79-82
Παρτιζάν–Αναντολού Εφές 93-87
Παρί-Βίρτους Μπολόνια 90-79
Ρεάλ Μαδρίτης–Βιλερμπάν 85-72
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου
Ολυμπιακός–Ντουμπάι 21:15
Φενερμπαχτσέ–Ερυθρός Αστέρας
Μπαρτσελόνα–Βαλένθια
Μπάγερν Μονάχου–Ζαλγκίρις Κάουνας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 2-0
Βαλένθια (Ισπανία) 2-0
Παναθηναϊκός AKTOR 2-1
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1
Παρτιζάν (Σερβία) 2-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1
Μονακό (Μονακό) 2-1
Παρί (Γαλλία) 2-1
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1
Ολυμπιακός 1-1
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-1
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-1
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-2
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-2
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-2
Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-2
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-3
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2