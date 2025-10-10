Ομάδες

Το 50-50 δεν άρεσε στον Κερεχέτα και την… έπεσε στους διαιτητές
Γιάννης Κουβόπουλος 10 Οκτωβρίου 2025, 00:41
EUROLEAGUE

Ο ιδιοκτήτης της Μπασκόνια στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό AKTOR, την «έπεσε» στους διαιτητές και η αντίδρασή του έχει καταγραφεί.

Βιτόρια αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος 

Στα ματς του Παναθηναϊκού AKTOR, το να είναι η διαιτησία 50-50 ειδικά εκτός έδρας στην EuroLeague, μοιάζει με… εύνοιά του. Με τον τρόπο που έχει αντιμετωπιστεί το «τριφύλλι» στη διοργάνωση, αυτή η εντύπωση έχει δοθεί.

Κάτι που φάνηκε και στην αντίδραση του Κερεχέτα. Ο ισχυρός άνδρας της Μπασκόνια, στο ημίχρονο του ματς της «Μπουέσα Αρένα» την… έπεσε στους διαιτητές! Μάλιστα όπως έχουν καταγράψει, δεν τους άφηνε να πάνε στα αποδυτήρια.

Μια αντίδραση η οποία δεν έχει σχέση με τον τρόπο που σφύριξαν οι διαιτητές, καθώς σε καμία περίπτωση δεν κρίθηκε το παραμικρό από τους ρέφερι. Κάτι που φαίνεται κιόλας απ’ το πώς έφτασε στο σημείο να γυρίσει τη διαφορά η γηπεδούχος ομάδας και να ισοφαρίσει.

 



