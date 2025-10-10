Black Friday 2025: Πότε πέφτει φέτος - Συμβουλές προς τους καταναλωτές
Ο θεσμός της Black Friday ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60 στις ΗΠΑ και αποτελεί ουσιαστικά την έναρξη της εμπορικής περιόδου των Χριστουγέννων
Η Black Friday, oρίζεται την τελευταία Παρασκευή κάθε Νοεμβρίου, και πάντα ακολουθεί την ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ. Έτσι, φέτος η Black Friday θα «πέσει» την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025.
Ο θεσμός της Black Friday ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60 στις ΗΠΑ και αποτελεί ουσιαστικά την έναρξη της εμπορικής περιόδου των Χριστουγέννων.
Οι καταναλωτές πάντως πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και το ΙΝΚΑ συστήνει:
- Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας από πριν. Είναι προφανές ότι την περίοδο του Black Friday θα υπάρξουν αρκετές προσφορές και θα είναι εύκολο να παρασυρθείτε. Καθορίστε από πριν τι χρειάζεστε και το μέγιστο ποσό που θέλετε να διαθέσετε, έχοντας υπόψη τις οικονομικές σας δυνατότητες.
- Διενεργήστε έρευνα αγοράς. Εντοπίστε τα προϊόντα που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν από πριν, και σημειώστε την τιμή τους, ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να έχετε πραγματική εικόνα του ύψους των εκπτώσεων που θα ανακοινωθούν.
- Μην αγοράσετε ένα προϊόν, απλά επειδή είναι σε προσφορά. Μελετήστε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που σας ενδιαφέρει, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις σας. Αναζητήστε κριτικές (reviews) για την ποιότητα του προϊόντος. Αξιολογήστε την τελική τιμή, όχι την έκπτωση.
- Αξιοποιήστε το διαδίκτυο. Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο, όχι μόνο για πραγματοποίηση αγορών, αλλά και για να εντοπίσετε εναλλακτικά προϊόντα, κριτικές για το προϊόν που σας ενδιαφέρει, καθώς και την τιμή πώλησης του προϊόντος από άλλους προμηθευτές.
- Ενημερωθείτε για την πολιτική επιστροφών του καταστήματος, πριν προβείτε σε αγορά. Να θυμάστε ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, για αγορές από κατάστημα δεν υπάρχει νομική υποχρέωση και επαφίεται στην πολιτική του κάθε καταστήματος αν θα αποδεχτεί επιστροφές ή αλλαγές. Αυτό δεν ισχύει για αγορές μέσω διαδικτύου, όπου οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την παραλαβή του προϊόντος εντός 14 ημερών. Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο εντός αυτού του χρονικού διαστήματος – έστω κι αν αλλάξατε γνώμη.
- Η ελάχιστη νόμιμη εγγύηση διάρκειας 2 ετών όταν αγοράζετε καινούρια προϊόντα, είτε από κατάστημα είτε ηλεκτρονικά, παρέχετε εκ του νόμου χωρίς επιπλέον κόστος.
- Εάν το προϊόν που αγοράσατε αποδειχτεί ελαττωματικό ή δεν ταιριάζει στις προδιαγραφές της διαφήμισής του, δικαιούστε δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση των αγαθών και, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μείωση της αξίας των αγαθών ή υπαναχώρηση από τη σύμβαση.
- Ο πωλητής/έμπορος οφείλει να σας ενημερώσει για τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος/υπηρεσίας, τη συνολική τιμή, τους όρους πληρωμής και παράδοσης, την προθεσμία παράδοσης, τη διάρκεια της σύμβασης, την πολιτική που εφαρμόζει για την αντιμετώπιση παραπόνων, καθώς και να σας υπενθυμίσει την ύπαρξη νόμιμης εγγύησης.
- Προσοχή στις ηλεκτρονικές αγορές. Επισκεπτόμενοι την σελίδα (site) ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, προτού προβούμε σε αγορά πρέπει πρωτίστως να ελέγξουμε ως καταναλωτές εάν η επιχείρηση γνωστοποιεί - δηλώνει α) τα πλήρη στοιχεία της (επωνυμία, έδρα, φορολογικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας κ.λ.π.), τα οποία καλό θα ήταν να διασταυρώσουμε στο μέτρο του δυνατού, β) τους κανόνες παράδοσης και επιστροφής των προϊόντων κυρίως ως προς το δικαίωμα υπαναχώρησης του αγοραστή (προθεσμία και όροι υπαναχώρησης – επιστροφής του προϊόντος και σε ποια κατάσταση), γ) τέλος την τελική τιμή του προϊόντος με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις (πχ φόροι, έξοδα αποστολής, έξοδα αντικαταβολής κλπ.).