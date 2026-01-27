Παναθηναϊκός: «Νοσοκομείο» οι «πράσινοι», πρόβλημα και με Πελίστρι

Onsports Team

Τεράστιο ζήτημα ενόψει Ρόμα με το «τριφύλλι» να μην έχει πολλούς διαθέσιμους παίκτες, καθώς ούτε ο Ουρουγουανός δεν προπονήθηκε λόγω ενοχλήσεων.

Η κατάσταση στον Παναθηναϊκό είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Όχι μόνο λόγω του δύσκολου εγχειρήματος του αγώνα με την Ρόμα η οποία έχει κίνητρο στην τελευταία αγωνιστική του Europa League, αλλά και εξ αιτίας των πολλών προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει ο Ράφα Μπενίτεθ.

Πέρα απ’ τα ονόματα που δεν είναι στη λίστα των «πράσινων» και εκ των πραγμάτων δεν υπολογίζονται, ο Τζούρισιτς έκανε ατομικό και δεν προλαβαίνει τους Ιταλούς. Ο Τσιριβέγια ακολούθησε θεραπεία, ενώ ο Καλάμπρια ήταν απών από την προπόνηση λόγω ίωσης.

Παράλληλα, προέκυψε και νεότερο πρόβλημα με τον Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έκανε αποφόρτιση. Συν τον Σφιντέρσκι που είναι τιμωρημένος, μένουν μόλις 16-17 παίκτες διαθέσιμοι.

Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν στην προπόνηση της Τετάρτης, όπου ο Μπενίτεθ περιμένει να δει την κατάσταση και του Καλάμπρια και του Πελίστρι.

Το πρόγραμμα της Τρίτης, περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, κυκλοφορία μπάλας και πρέσινγκ, ασκήσεις φυσικής κατάστασης. Θεραπεία έκανε και ο Ντέσερς που έτσι κι αλλιώς είναι εκτός λίστας.