Παναθηναϊκός AKTOR: Άστραψε και βρόντηξε ο Εργκίν Αταμάν παρά τη νίκη
Γιάννης Κουβόπουλος 10 Οκτωβρίου 2025, 00:02
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Άστραψε και βρόντηξε ο Εργκίν Αταμάν παρά τη νίκη

Ο κόουτς του «τριφυλλιού» τα… έχωσε στους παίκτες του παρά τη νίκη στη Βιτόρια, επειδή πήγε να χαθεί ένα ματς που οι «πράσινοι» είχαν την απόλυτη κυριαρχία.

Βιτόρια αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος 

Ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Βιτόρια με το καλάθι του Κέντρικ Ναν στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Το αποτέλεσμα ήρθε, όμως ο Εργκίν Αταμάν μόνο ικανοποιημένος δεν ήταν. Ο κόουτς του «τριφυλλιού» το έδειξε αυτό στους παίκτες του.

Στα αποδυτήρια… άστραψε και βρόντηξε. Έβαλε τις φωνές και ο λόγος ήταν το γεγονός πως κρίθηκε στο σουτ και στην ποιότητα του Ναν, ένα παιχνίδι στο οποίο το «τριφύλλι» ήταν μπροστά μέχρι και 17 πόντους.

Ο έμπειρος τεχνικός δεν μπορούσε να… χωνέψει το γεγονός πως ειδικά στα τελευταία 3-4 λεπτά, χάθηκε εντελώς ο έλεγχος και έφτασε στο σημείο η Μπασκόνια να ισοφαρίζει 4’’ πριν το τέλος του ματς.



