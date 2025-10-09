Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Εκτός έδρας πρεμιέρα και ώρα για διπλό
Onsports Team 09 Οκτωβρίου 2025, 08:04
EUROLEAGUE

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Εκτός έδρας πρεμιέρα και ώρα για διπλό

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην έδρα της Μπασκόνια και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα. 

Ο Παναθηναϊκός στον πρώτο του εκτός έδρας αγώνα για τη φετινή σεζόν φιλοξενείται στην έδρα της Μπασκόνια έχοντας μπροστά του μια πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στους Βάσκους. 

Η ομάσα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από την ήττα από τους Μπαρτσελόνα και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, κάτι που μόνο εύκολο δε θα είναι μιας και οι Βάσκοι θέλουν νίκη και μόνο νίκη, ενώ ο ξέφρενος ρυθμός του παιχνιδιού τους ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας. 

Ο Εργκίν Αταμάν, που θα ολοκληρώσει το πρωί την προετοιμασία της ομάδας του με το καθιερωμένο χαλάρωμα, έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, μιας και έχει πάρει μιαζί 14 παίκτες, αφήνοντας στην Αθήνα τους Ματίας Λεσόρ και Γιάννη Κουζέλογλου. 

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το Nova 4. 

Αποτελέσματα 3ης αγωνιστικής:

Χάποελ - Μακάμπι: 90-103

Το σημερινό πρόγραμμα

Παρτιζάν - Εφές: 21:30

Αρμάνι - Μονακό: 21:30

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: 21:30

Παρί - Μπολόνια: 21:45

Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν: 22:00

Το αυριανό πρόγραμμα:

Φενέρμπχτσε - Ερυθρός Αστέρας:20:45

Ολυμπιακός - Ντουμπάι: 21:15

Μπάγερν - Ζαλγκίρις Κάουνας: 21:30

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια: 21:30



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ένας χρόνος χωρίς τον Τζορτζ Μπάλντοκ, η Εθνική θέλει να τιμήσει τη μνήμη του με «διπλό» στη Σκωτία
49 λεπτά πριν Ένας χρόνος χωρίς τον Τζορτζ Μπάλντοκ, η Εθνική θέλει να τιμήσει τη μνήμη του με «διπλό» στη Σκωτία
EUROLEAGUE
Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Εκτός έδρας πρεμιέρα και ώρα για διπλό
1 ώρα πριν Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Εκτός έδρας πρεμιέρα και ώρα για διπλό
EUROLEAGUE
EuroLeague: Στο χειρουργείο ο Μπρούνο Καμπόκλο
2 ώρες πριν EuroLeague: Στο χειρουργείο ο Μπρούνο Καμπόκλο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Σαλάχ – Η Αίγυπτος έγινε η 19η ομάδα που προκρίνεται
7 ώρες πριν Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Σαλάχ – Η Αίγυπτος έγινε η 19η ομάδα που προκρίνεται
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved