Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Εκτός έδρας πρεμιέρα και ώρα για διπλό

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην έδρα της Μπασκόνια και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Ο Παναθηναϊκός στον πρώτο του εκτός έδρας αγώνα για τη φετινή σεζόν φιλοξενείται στην έδρα της Μπασκόνια έχοντας μπροστά του μια πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στους Βάσκους.

Η ομάσα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από την ήττα από τους Μπαρτσελόνα και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, κάτι που μόνο εύκολο δε θα είναι μιας και οι Βάσκοι θέλουν νίκη και μόνο νίκη, ενώ ο ξέφρενος ρυθμός του παιχνιδιού τους ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας.

Ο Εργκίν Αταμάν, που θα ολοκληρώσει το πρωί την προετοιμασία της ομάδας του με το καθιερωμένο χαλάρωμα, έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, μιας και έχει πάρει μιαζί 14 παίκτες, αφήνοντας στην Αθήνα τους Ματίας Λεσόρ και Γιάννη Κουζέλογλου.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το Nova 4.

Αποτελέσματα 3ης αγωνιστικής:

Χάποελ - Μακάμπι: 90-103

Το σημερινό πρόγραμμα

Παρτιζάν - Εφές: 21:30

Αρμάνι - Μονακό: 21:30

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: 21:30

Παρί - Μπολόνια: 21:45

Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν: 22:00

Το αυριανό πρόγραμμα:

Φενέρμπχτσε - Ερυθρός Αστέρας:20:45

Ολυμπιακός - Ντουμπάι: 21:15

Μπάγερν - Ζαλγκίρις Κάουνας: 21:30

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια: 21:30