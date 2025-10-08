Παναθηναϊκός AKTOR: Στη Βιτόρια οι «πράσινοι» (pic)

Μετά από πτήση σχεδόν 3,5 ωρών η αποστολή του «τριφυλλιού» έφτασε στην πόλη των Βάσκων για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μπασκόνια.

Αποστολή στη Βιτόρια

Μετά το πέρας της διαβολοβδομάδας και την νίκη επί της Μπάγερν, αλλά και την ήττα από τη Μπαρτσελόνα ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για το τζάμπολ της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στην ομάδα της Μπασκόνια!

Οι «πράσινοι» βρίσκονται επί ισπανικού εδάφους και το απόγευμα θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για την αυριανή αναμέτρηση με τον Εργκιν Αταμάν να έχει συμπεριλάβει στην αποστολή 14 παίκτες, με τους Ματίας Λεσόρ και Γιάννη Κουζελογλου να μένουν στην Αθήνα.

Κατά την αναχώρηση της ομάδας ο Τούρκος τεχνικός μίλησε για τον τρόπο που θέλει να διαχειριστεί το ρόστερ του, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουκς επιστρέφοντας σε γνωστά λημέρια ξεκαθάρισε πως η ομάδα του θα είναι πανέτοιμοι την κατάλληλη στιγμή!