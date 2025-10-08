Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη Βιτόρια οι «πράσινοι» (pic)
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 08 Οκτωβρίου 2025, 14:50
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Στη Βιτόρια οι «πράσινοι» (pic)

Μετά από πτήση σχεδόν 3,5 ωρών η αποστολή του «τριφυλλιού» έφτασε στην πόλη των Βάσκων για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μπασκόνια.

Αποστολή στη Βιτόρια

Μετά το πέρας της διαβολοβδομάδας και την νίκη επί της Μπάγερν, αλλά και την ήττα από τη Μπαρτσελόνα ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για το τζάμπολ της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στην ομάδα της Μπασκόνια!

Οι «πράσινοι» βρίσκονται επί ισπανικού εδάφους και το απόγευμα θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για την αυριανή αναμέτρηση με τον Εργκιν Αταμάν να έχει συμπεριλάβει στην αποστολή 14 παίκτες, με τους Ματίας Λεσόρ και Γιάννη Κουζελογλου να μένουν στην Αθήνα.

Κατά την αναχώρηση της ομάδας ο Τούρκος τεχνικός μίλησε για τον τρόπο που θέλει να διαχειριστεί το ρόστερ του, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουκς επιστρέφοντας σε γνωστά λημέρια ξεκαθάρισε πως η ομάδα του θα είναι πανέτοιμοι την κατάλληλη στιγμή!

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Αταμάν: «Στόχος μας δεν είναι μια νίκη, στόχος μας να πάμε στο Final-4 και να το πάρουμε!»

Αταμάν: «Στόχος μας δεν είναι μια νίκη, στόχος μας να πάμε στο Final-4 και να το πάρουμε!»
EUROLEAGUE

Ρογκαβόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός θα είναι εκεί που πρέπει να είναι στο τέλος»

Ρογκαβόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός θα είναι εκεί που πρέπει να είναι στο τέλος»

Ροή ειδήσεων

STORIES
Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία
22 λεπτά πριν Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Στη Βιτόρια οι «πράσινοι» (pic)
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Στη Βιτόρια οι «πράσινοι» (pic)
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
5 λόγοι που δεν πρέπει να χάσεις το Sneakerness Athens 2025
1 ώρα πριν 5 λόγοι που δεν πρέπει να χάσεις το Sneakerness Athens 2025
SUPER LEAGUE
Αστέρας AKTOR: Το... χρίσμα στον Κόουλμαν - Ανακοινώθηκε ο Ουαλός
2 ώρες πριν Αστέρας AKTOR: Το... χρίσμα στον Κόουλμαν - Ανακοινώθηκε ο Ουαλός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved