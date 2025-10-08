Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague, Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Με Γιαβόρ η τριάδα των διαιτητών
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 08 Οκτωβρίου 2025, 12:10
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Euroleague, Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Με Γιαβόρ η τριάδα των διαιτητών

Η Euroleague ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπασκόνια.

Αποστολή στη Βιτόρια

Με προορισμό τη χώρα των Βάσκων ταξιδεύει η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR, μια και την Πέμπτη (09/10), θα αντιμετωπίσει τη Μπασκόνια, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Νταμίρ Γιαβόρ από τη Σλοβενία, Λούκα Καρντούμ από την Κροατία και Χουσεΐν Τσέλικ από την Τουρκία.

Πρόκειται για το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι των «πράσινων» στη φετινή Euroleague, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο την Πέμπτη (09/10), στις 21:30 ώρα Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα επιδιώξει τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν, αυτή τη φορά μακριά από το Telekom Center Athens, απέναντι σε μια σκληροτράχηλη Μπασκόνια.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Αστέρας AKTOR: Το... χρίσμα στον Κόουλμαν - Ανακοινώθηκε ο Ουαλός
32 λεπτά πριν Αστέρας AKTOR: Το... χρίσμα στον Κόουλμαν - Ανακοινώθηκε ο Ουαλός
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/10) - Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς Καρδίτσας και Άρη
1 ώρα πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/10) - Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς Καρδίτσας και Άρη
EUROLEAGUE
Euroleague, Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Με Γιαβόρ η τριάδα των διαιτητών
2 ώρες πριν Euroleague, Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Με Γιαβόρ η τριάδα των διαιτητών
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Τιμωρία έδρας για την Ηλιούπολη - Το πρόγραμμα μεταδόσεων της 5ης αγωνιστικής
3 ώρες πριν Super League 2: Τιμωρία έδρας για την Ηλιούπολη - Το πρόγραμμα μεταδόσεων της 5ης αγωνιστικής
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Ημιτελικός - θρίλερ στο Exathlon με την αποχώρηση Σοϊλέδη: Το «μπράβο» της συντρόφου του και του Χ