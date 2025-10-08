Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί για Βιτόρια με στόχο τη δεύτερη νίκη της σεζόν
Οnsports Τeam 08 Οκτωβρίου 2025, 08:33
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί για Βιτόρια με στόχο τη δεύτερη νίκη της σεζόν

Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης (8/10) για τη Βιτόρια, ενόψει της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague. 

Για την 3η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Βιτόρια, όπου την Πέμπτη (9/10, 21:30) αντιμετωπίζει την Μπασκόνια.

Οι «πράσινοι» θα αναχωρήσουν το πρωί της Τετάρτης (8/10, 11:00) με πτήση τσάρτερ, έχοντας στο πλευρό τους περίπου 100 φιλάθλους τους.

Θα προπονηθούν στη Βιτόρια το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία τους χωρίς προβλήματα, πέραν της γνωστής απουσίας του Ματίας Λεσόρ.

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική και να πετύχουν τη δεύτερη νίκη τους μετά την επικράτηση στην πρεμιέρα επί της Μπάγερν.

Ιδιαίτερο είναι το παιχνίδι για τον Nίκο Ρογκαβόπουλο, που θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Αταμάν: «Στόχος μας δεν είναι μια νίκη, στόχος μας να πάμε στο Final-4 και να το πάρουμε!»
21 λεπτά πριν Αταμάν: «Στόχος μας δεν είναι μια νίκη, στόχος μας να πάμε στο Final-4 και να το πάρουμε!»
EUROLEAGUE
Ρογκαβόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός θα είναι εκεί που πρέπει να είναι στο τέλος»
42 λεπτά πριν Ρογκαβόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός θα είναι εκεί που πρέπει να είναι στο τέλος»
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (08/10) - «Εμφύλιος» για Τετέι
2 ώρες πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (08/10) - «Εμφύλιος» για Τετέι
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί για Βιτόρια με στόχο τη δεύτερη νίκη της σεζόν
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί για Βιτόρια με στόχο τη δεύτερη νίκη της σεζόν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Ημιτελικός - θρίλερ στο Exathlon με την αποχώρηση Σοϊλέδη: Το «μπράβο» της συντρόφου του και του Χ