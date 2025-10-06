Παναθηναϊκός: Οι ξεκάθαρες «σταθερές», η ξεκάθαρη πληγή και ο ξεκάθαρος στόχος

Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στο 1-1, έπειτα από δύο αγώνες στο «Telekom Center Athens» με τα αγωνιστικά δεδομένα στην ομάδα του «τριφυλλιού» να είναι φυσιολογικά και αναμενόμενα.

Σε πολύ μεγάλο βαθμό, η αγωνία και η αδημονία των φίλων του Παναθηναϊκού, όχι μόνο για να δουν την ομάδα τους αλλά για να τη δουν να πετυχαίνει κιόλας, είναι απόλυτα φυσιολογική. Και όταν η κριτική είναι καλοπροαίρετη και δεν είναι ισοπεδωτική, μόνο καλό μπορεί να κάνει στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το φετινό του «ταξίδι» στη EuroLeague με back to back αγώνες στο «T-Center». Πρεμιέρα με την Μπάγερν Μονάχου και συνέχεια με τη Μπαρτσελόνα. Οι «πράσινοι» έκαναν το 1-0 με σβηστές τις μηχανές (και ξεκάθαρα αγωνιστικά προβλήματα), αλλά μερικά εικοσιτετράωρα αργότερα η «πληγωμένη» Μπαρτσελόνα ήρθε στην Αθήνα και πήρε μια πολύ άνετη νίκη, με τα προβλήματα του «τριφυλλιού» να επιβεβαιώνονται στο ακέραιο.

Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι… ανοιχτό βιβλίο. Και στα θετικά του και στα αρνητικά του.

Πάμε να τα δούμε.

Ο Παναθηναϊκός, όπως είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο, ακόμα δεν έχει ρολάρει. Ακόμα οι ρόλοι δεν έχουν βρεθεί και ακόμα οι νέοι δεν έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν στα «θέλω» του προπονητή τους και της νέας τους ομάδας. Μια νορμάλ κατάσταση θα έλεγε κάποιος αν συνυπολογίσουμε τις πάρα πολλές απουσίες που είχε η ομάδα του Παναθηναϊκού λόγω του EuroBasket, την έλελιψη προετοιμασίας λόγω του ταξιδιού στην Αυστραλία για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» και φυσικά λόγω των θεμάτων που είχαν οι «πράσινοι» με τραυματισμούς και προβλημάτων υγείας.

Ο απαιτούμενος χρόνος για τους νέους

Την ίδια ώρα οι νέοι δεν έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν. Ο Ρισόν Χολμς είναι ακόμα σε… ώρα Αμερικής, αν και δείχνει εξαιρετικά σημάδια προσαρμογής και διάθεσης στις προπονήσεις της ομάδας. Ο Τι Τζέι Σορτς «πληγώθηκε» από την ίωση που τον άφησε εκτός για μεγάλο διάστημα, ενώ ο μόνος που δείχνει να έχει εναρμονιστεί σε μεγάλο βαθμό είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι, μιας και ο Έλληνας παίκτης είναι αυτός που βρίσκεται από την πρώτη ημέρα στα αποδυτήρια του «τριφυλλιού», δεν έχει λείψει ούτε μέρα και έχει κάνει την πιο πολύ και την πιο σκληρή δουλειά. Κάτι που φαίνεται πάνω στο παρκέ.

Υπομονή και επιμονή στην αμυντική λειτουργία

Ο Εργκίν Αταμάν έχει στα χέρια του ένα απίστευτο σε βάθος ρόστερ, το οποίο διαθέτει ένα αστείρευτο επιθετικό ταλέντο. Κάτι που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δε θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα στο επιθετικό μισό του γηπέδου. Άλλωστε, ήδη μετράει έναν μέσο όρο πόντων που ξεπερνάει τους 90. Το θέμα, όμως, είναι η άμυνα. Καθώς ο Τούρκος τεχνικός δεν είχε τη δυνατότητα να δουλέψει πάνω στο αμυντικό προφίλ της ομάδας. Η αμυντική λειτουργία μιας ομάδας για να «δουλευτεί» σωστά πρέπει να έχει όλους τους παίκτες πλήρως εναρμονισμένους και χρειάζεται και χρόνο για να βγει στο… παρκέ. Οπότε σε αυτό το κομμάτι οι «πράσινοι» θα πρέπει να επιδείξουν επιμονή και επιμονή, προκειμένου να βγει η δουλειά στους αγώνες. Και όσο περνάνε τα ματς και ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει βελτίωση, τότε ουδείς έχει να φοβάται τίποτα.

Τα 36 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ δεν είναι απλά... πολλά

Ακόμα, όμως, πιο μεγάλη «πληγή» για τον Παναθηναϊκό (που βεβαίως συνάδει με την αμυντική εικόνα της ομάδας) είναι τα αμυντικά ριμπάουντ. Σε δύο αγώνες οι «πράσινοι» έχουν χάσει συνολικά 36 ριμπάουντ στην ρακέτα τους (από 18 σε κάθε αγώνα), αριθμός που όχι μόνο είναι επικίνδυνος, αλλά… τρομάζει κιόλας. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βρει λύση.. χθες γι αυτό το κομμάτι, μιας και αυτό είναι και θέμα… διάθεσης. Και σίγουρα αν ο Παναθηναϊκός χάσει ακόμα 18 ριμπάουντ στη Βιτόρια, τότε δε θα πρέπει να περιμένουν πολλά από τους «πράσινους» την Πέμπτη το βράδυ.

Ξεκάθαρη η «πληγή» των ριμπάουντ, ξεκάθαρο το πρόβλημα της άμυνας, ξεκάθαρες όμως και οι σταθερές του Παναθηναϊκού, οι οποίες όμως περιμένουν και την ενεργοποίηση των νεών.

Σαν το παλιό καλό.. κρασί

Ο Κέντρικ Ναν έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, με τον Αμερικανό να έχει 21 πόντους και 10 ασίστ κόντρα στην Μπάγερν και 10 πόντους και 1 ασίστ απέναντι στην Μπαρτσελόνα, δείχνοντας να είναι σε γενικότερη… εξαιρετική κατάσταση. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» για τρίτη συνεχόμενη σεζόν ξεκινάει με το πόδι στο γκάζι έχοντας 7 πόντους και 2 ασίστ στην πρμειέρα, αλλά και 18 πόντους, 11 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα με τους Καταλανούς, ενώ ο Χουάντσο ανέβασε… κατακόρυφα στροφές απέναντι στην ομάδα το αδελφού του και ο Μήτογλου έδειξε στην χθεσινή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τα… πάνω του.

Δείτε στα στατιστικά του Παναθηναϊκού στις δύο πρώτες αγωνιστικές