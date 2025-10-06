Ομπράντοβιτς: «Δεν είμαι σε διαπραγματεύσεις με τον Ερυθρό Αστέρα»

Ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε πως δε συζητάει με τον Ερυθρό Αστέρα από τη στιγμή που η ομάδα του Βελιγραδίου έχει προπονητή.

Οι φήμες που θέλουν τον Σάσα Ομπράντοβιτς να συζητάει με τον Ερυθρό Αστέρα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, στη θέση του Γιάννη Σφαιρόπουλου, μπορεί κάθε μέρα να... φουντώνουν ο Σέρβος τεχνικός όμως τις διέψευσε κατηγρορηματικά, τονίζοντας ότι δε θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο σε συνάδελφό του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Δεν είμαι σε διαπραγματεύσεις με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός έχει εξαιρετικό προπονητή που κάνει άψογα την δουλειά του και τον σέβομαι απόλυτα. Ανόητο να πάρω ψωμί από συνάδελφο που κάνει καλά τη δουλειά του».