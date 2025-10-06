Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ομπράντοβιτς: «Δεν είμαι σε διαπραγματεύσεις με τον Ερυθρό Αστέρα»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 06 Οκτωβρίου 2025, 12:38
EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Δεν είμαι σε διαπραγματεύσεις με τον Ερυθρό Αστέρα»

Ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε πως δε συζητάει με τον Ερυθρό Αστέρα από τη στιγμή που η ομάδα του Βελιγραδίου έχει προπονητή. 

Οι φήμες που θέλουν τον Σάσα Ομπράντοβιτς να συζητάει με τον Ερυθρό Αστέρα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, στη θέση του Γιάννη Σφαιρόπουλου, μπορεί κάθε μέρα να... φουντώνουν ο Σέρβος τεχνικός όμως τις διέψευσε κατηγρορηματικά, τονίζοντας ότι δε θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο σε συνάδελφό του. 

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Δεν είμαι σε διαπραγματεύσεις με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός έχει εξαιρετικό προπονητή που κάνει άψογα την δουλειά του και τον σέβομαι απόλυτα. Ανόητο να πάρω ψωμί από συνάδελφο που κάνει καλά τη δουλειά του».
 

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Σεβίλλη αποθέωσε τον Βλαχοδήμο
27 λεπτά πριν Η Σεβίλλη αποθέωσε τον Βλαχοδήμο
SUPER LEAGUE
AEK: Ο Τεττέη «ανάγκασε» τους «κιτρινόμαυρους» να τον… προσέξουν – Η μάχη με τον Ολυμπιακό
44 λεπτά πριν AEK: Ο Τεττέη «ανάγκασε» τους «κιτρινόμαυρους» να τον… προσέξουν – Η μάχη με τον Ολυμπιακό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Ίωση ο Καρέτσας, κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς
1 ώρα πριν Εθνική Ελλάδας: Ίωση ο Καρέτσας, κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Άνοιξαν οι θέσεις για τον αγώνα με τη Βίρτους
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Άνοιξαν οι θέσεις για τον αγώνα με τη Βίρτους
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Τα Φαντάσματα: Το έξυπνο τρικ με τον Σασμό και το λάθος με την επανάληψη που έφερε αντιδράσεις