Ο Λεσόρ «ένωσε» τη φωνή του με τον Γκραντ για τη διαιτητική ασέβεια
Onsports Team 04 Οκτωβρίου 2025, 17:03
EUROLEAGUE

Ο Λεσόρ «ένωσε» τη φωνή του με τον Γκραντ για τη διαιτητική ασέβεια

Η ανάρτηση του Γάλλου σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR, με αφορμή το σχόλιο του συμπαίκτη του για την έλλειψη σεβασμού στον επτά φορές πρωταθλητή Ευρώπης.

«Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και θα το κάνουμε. Όμως, έλα τώρα. Μπορούν και εκείνοι να είναι καλύτεροι. Δείξτε σεβασμό στους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης παρακαλώ. Νιώθω πως αρχίζει να γίνεται προσωπικό όλο αυτό».

Αυτό έγραψε ο Τζέριαν Γκραντ στο «Χ», σχολιάζοντας τη διαιτησία του αγώνα με την Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague. Γνώμη η οποία δεν εκφράζει μόνο τον Αμερικανό γκαρντ όπως φαίνεται.

Ο Ματίας Λεσόρ έκανε αναδημοσίευση του μηνύματος του Γκραντ, δείχνοντας πως συμφωνεί απόλυτα μαζί του. Ο Γάλλος σέντερ είδε το ματς δίπλα απ’ το glass floor καθώς δεν αγωνίζεται αυτό τον καιρό, όμως γνωρίζει καλά πότε μια διαιτησία είναι καλή και πότε όχι.


