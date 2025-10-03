Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Μέσα ο Όσμαν
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 03 Οκτωβρίου 2025, 20:02
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Μέσα ο Όσμαν

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Τσέντι Όσμαν να παίρνει μέρος κανονικά στη χθεσινή προπόνηση, να βγάζει το πρωίνο χαλάρωμα χωρίς ενοχλήσεις και αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αποψινή "μάχη" κόντρα στους Καταλανούς. 

Στην πρεμιέρα της Euroleague ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Τι Τζέι Σορτς να παίρνει κανονικά τη θέση του στην δωδεκάδα έχοντας αφήσει πίσω του τη βαριά ίωση που τον ταλαιπώρησε και σήμερα ο Τούρκος τεχνικός έχει και πάλι ευχάριστα νέα να διαχειριστεί. 

Ο Τσέντι Όσμαν ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε από το πρόσφατο EuroBaske με αποτέλεσμα να παίρνει μέρος κανονικά στη χθεσινή προπόνηση, ενώ έβγαλε και χωρίς καμία ενόχληση το σημερινό πρωινό χαλάρωμα. 

Η κλινική του εικόνα ήταν τέτοια που το ιατρικό επιτελείο της ομάδας άναψε το πράσινο φως για να αγωνιστεί κόντρα στην Μπαρτσελόνα, με τον Εργκίν Αταμάν να παίρνει την τελική απόφαση και να τον συμπεριλαμβάνει στην αποψινή δωδεκάδα της ομάδας του, με τον Τούρκο να "γράφει" την πρώτη φετινή συμμετοχή του με το τριφύλλι στο στήθος. 

Εντός δωδεκάδα και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ενώ εκτός έμειναν οι Μάριους Γκριγκόνις και Βασίλης Τολιόπουλος. 



