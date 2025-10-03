Ομάδες

Ολυμπιακός: Ταλαιπωρία στην επιστροφή από Μαδρίτη
Οnsports Τeam 03 Οκτωβρίου 2025, 10:25
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Ταλαιπωρία στην επιστροφή από Μαδρίτη

Πολλά προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει η αποστολή του Ολυμπιακού κατά την επιστροφή της στην Αθήνα.

Δεν έφτανε η ήττα από τη Ρεάλ στους ανθρώπους του Ολυμπιακού είχαν να αντιμετωπίσουν και αρκετά προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους από τη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να προσγειωθούν στο "Ελ.Βενιζέλος" μετά τις 7 το πρωί. 

Ενώ η αποστολή επρόκειτο να "πετάξει" από τη Μαδρίτη στη 1 τα ξημερώματα, αναχώρησε με δύο ώρες καθυστέρηση και το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην Ελλάδα στις 7:10. Μάλιστα η αποβίβαση έγινε μισή ώρα αργότερα, ενώ ορισμένα άτομα της αποστολής έφυγαν από το αεροδρόμιο στις 8:30 μέχρι να λάβουν τις αποσκευές τους.  
 



